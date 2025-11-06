كارلوس فوربس.. من طرد مهين على "واتساب" إلى بطل موقعة برشلونة

- تألق كارلوس فوربس مع كلوب بروج البلجيكي بتسجيله ثنائية في مرمى برشلونة، ليصبح نجم اللقاء في دوري أبطال أوروبا، بعد مسيرة مليئة بالتحديات والانتقالات بين الأندية الأوروبية. - رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي تحت 21 عاماً، واجه فوربس صعوبات في الحصول على فرص لعب منتظمة مع مانشستر سيتي وأياكس، مما دفعه للبحث عن انطلاقة جديدة. - انضم فوربس إلى كلوب بروج مقابل 8.5 ملايين يورو، حيث استعاد بريقه وبدأ في تحقيق تألق حقيقي في الملاعب الأوروبية.

نصّب البرتغالي كارلوس فوربس (21 عاماً)، نفسه نجماً للقاء فريقه كلوب بروج البلجيكي، الذي تعادل خلال مع ضيفه برشلونة الإسباني 3-3، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل فوربس ثنائية في مرمى النادي الكتالوني، ليكون النجم الأبرز في اللقاء. وبحسب تقرير لصحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز الإنكليزية أمس الأربعاء، فإنّ مشوار هذا اللاعب لم يكن مفروشاً بالورود. ففي صيف 2023، دخل ناديا ويستهام الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي في صراع لضمه، بعد تألقه في فريق مانشستر سيتي الإنكليزي تحت 21 عاماً، قبل أن يحسم النادي الهولندي الصفقة مقابل 17.3 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم للاعب لم يشارك مع الفريق الأول.

وخلال موسمه مع سيتي، فاز فوربس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز تحت 21 عاماً، بعدما سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة تهديفية كل 55 دقيقة. وكان من أبرز لحظاته تسجيله رباعية في شباك مانشستر يونايتد، وثلاثية ضد إشبيلية الإسباني في دوري الشباب الأوروبي. حتى أنّ النجم النرويجي في صفوف سيتي إرلينغ هالاند أشاد به قائلاً: "كارلوس رائع، تدربت معه كثيراً".

غير أنّ ازدحام الأسماء في تشكيلة سيتي منعه من المشاركة بانتظام، ليغادر نحو أياكس بحثاً عن دقائق أكثر. وكان الموسم الأول في أمستردام صعباً، حيث شارك في 32 مباراة فقط، وسجل ثلاثة أهداف مع خمس تمريرات حاسمة، وسط تغييرات متواصلة في الجهاز الفني. وفي صيف 2024، أُعير إلى وولفرهامبتون الإنكليزي، لكنه شارك في عشر مباريات فقط، ليعود بعدها إلى أياكس، حيث تلقى صدمة قاسية: رسالة عبر تطبيق واتساب من المدير الرياضي للنادي ألكس كروس تخبره بأنه لم يعد ضمن خطط النادي، وغير مرحّب به في تدريبات الفريق الأول، ليثير القرار غضب رابطة اللاعبين الهولندية، التي وصفته بأنه "تصرف غير احترافي ومهين".

وبعد هذه التجربة الصعبة، وجد فوربس انطلاقته الجديدة في صفوف كلوب بروج البلجيكي، الذي ضمّه مقابل 8.5 ملايين يورو. ومنذ وصوله، استعاد فوربس بريقه بتسجيل الأهداف وصناعتها. وبعد عامين من رحيله عن سيتي، يبدو أن النجم البرتغالي بدأ أخيراً في ترجمة موهبته إلى تألق حقيقي في الملاعب الأوروبية.