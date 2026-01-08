كارلوس باليبا... قصة موهبة كاميروني سرق الأضواء في "الكان"

- تألق كارلوس باليبا في كأس أمم أفريقيا بفضل قيادته لخط وسط الكاميرون وذكائه التكتيكي، مما ساهم في وصول الفريق إلى ربع النهائي. - بعد تعلمه في أكاديمية محلية، انتقل إلى ليل الفرنسي ثم برايتون الإنجليزي، حيث واجه صعوبات في البداية، لكن دعم الجهاز الفني للمنتخب ساعده على التعافي والتألق في البطولة. - يتميز باليبا بأسلوب لعب يجمع بين الدفاع والتمرير، مما جعله حاسماً في المباريات وساهم في بناء فريق شاب للمستقبل.

خطف موهبة منتخب الكاميرون، كارلوس باليبا (22 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، بعدما تألق خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، بفضل قيادته خط وسط "الأسود غير المروضة"، والذكاء التكتيكي، الذي قدّمه في المواجهات التي خاضها، ما جعله أحد المساهمين بوصول بلاده إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

وتعلّم كارلوس باليبا في أحد أشهر الأكاديميات المحلية في الكاميرون، وتلقى الأسس الفنية والوعي التكتيكي، ما جعل الطريق مفتوحاً أمام الموهبة، ما دفعه للرحيل مباشرة إلى نادي ليل الفرنسي، حيث استطاعت الإدارة دفعه إلى الأجهزة الفنية لصقل مهارته، وهو الذي لم يمض الكثير من الوقت في الدوري الفرنسي، إذ رحل بعدها إلى برايتون الإنكليزي في عام 2023.

وواجه كارلوس باليبا صعوبات كبيرة في النصف الأول من الموسم الحالي مع نادي برايتون، بسبب عدم لعبه المباريات بانتظام، لكن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون، بقيادة المدرب دافيد باغو، استطاع جعل صاحب الـ22 عاماً يتعافى سريعاً من الأزمة النفسية التي أصابته، من خلال التواصل المباشر وحثّ صانع الألعاب على بذل الكثير من الجهد في التدريبات، ما جعله ينجح في تقديم أفضل صورة خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا الحالية.

واستطاع كارلوس باليبا لفت الأنظار إليه، بسبب أسلوبه في اللعب، لأنّه يريد السير على خطى أساطير منتخب الكاميرون في خط الوسط، من خلال الجمع بين الحس الدفاعي والقدرة على التمرير والتحكم في نصف الملعب، ليكون درعاً أمام الخط الدفاعي ومنطلقاً للهجمات في آن واحد، بالإضافة إلى امتلاكه خاصية رائعة، وهي الفوز في الالتحامات الجسدية وقطع الكرات من المنافسين.

وتمكن كارلوس باليبا من بسط نفوذه خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، بعدما ظهر حاسماً في كلّ مباراة لعبها مع منتخب الكاميرون، وقدّم هدية ثمينة للجهاز الفني، بفضل حرصه على مساعدة المواهب الشباب في خط الهجوم، وعلى رأسهم كريستيان كوفاني وكارل إيتا إيونغ، ما يعني أنّ "الأسود غير المروضة"، نجحوا في نسيان خيبة الأمل الكبير، التي حدثت لهم، عقب فشلهم في بلوغ مونديال 2026، بفضل إنشاء فريق جديد من الشباب، إذ سيكون المستقبل أمامه.