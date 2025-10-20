كارلوس ألكاراز حاضر في نهائيات كأس ديفيز

- يشارك النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس ديفيز للمحترفين في بولونيا، إيطاليا، من 19 إلى 23 نوفمبر، بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة بسبب الإرهاق. - ألكاراز، الفائز بلقبين في الغراند سلام، سيكون أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني إلى جانب خاومي مونار، بيدرو مارتينيز، ومارسيل غرانوييريس، مع لاعب إضافي سيتم تحديده لاحقاً. - يُعتبر ألكاراز من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة، بعد موسم رائع في 2025، حيث تصدر التصنيف العالمي وحصد عدة بطولات عالمية.

سيُشارك النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً بين لاعبي التنس، مع منتخب إسبانيا في نهائيات بطولة كأس ديفيز للمحترفين، والتي ستُلعب في مدينة بولونيا الإيطالية، انطلاقاً من يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 23 من الشهر نفسه.

وتُوج ألكاراز بلقبين في منافسات الغراند سلام، في بطولتي رولان غاروس وأميركا المفتوحة للتنس، وسيكون أحد أبرز عناصر منتخب إسبانيا المشارك في نهائيات بطولة كأس ديفيز المفتوحة للتنس، إلى جانب كل من خاومي مونار وبيدرو مارتينيز ومارسيل غرانوييريس، بالإضافة إلى لاعب آخر سيُحدد اسمه في الأسبوع الأخير قبل انطلاق منافسات البطولة رسمياً، وذلك وفقاً لما أكده مدرب منتخب إسبانيا، ديفيد فيرير، في مؤتمر صحافي رسمي، الاثنين.

ويعود ألكاراز إلى تشكيلة منتخب إسبانيا، الذي حقق خمسة انتصارات مقابل خسارة وحيدة، بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة التي جمعت إسبانيا في مواجهة منتخب الدنمارك في مدينة ماربيا الإسبانية، بسبب "الإرهاق العضلي والعقلي"، مباشرةً بعد تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة، وهو لقبه السادس في منافسات الغراند سلام في مسيرته، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُعد كارلوس ألكاراز أبرز نجوم منتخب إسبانيا المرشح بقوة للمنافسة على لقب نهائيات بطولة كأس ديفيز للمحترفين، خصوصاً بعد تقديمه موسماً رائعاً في عام 2025، وحصده عدداً من البطولات العالمية، وتصدره التصنيف العالمي للاعبين المحترفين للتنس، مما يجعله مرشحاً فوق العادة للتفوق على المنافسين الذين سيلعب ضدهم، وتحقيق الانتصارات على أرض الملعب.