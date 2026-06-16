كارلسن أسطورة الشطرنج النرويجي: النرويج لن ترحم العراق

- توقعات كارلسن لمونديال 2026: ماغنوس كارلسن يتوقع فوز منتخب النرويج على العراق في أولى مواجهات مونديال 2026، ويطمح للوصول إلى ربع النهائي، مشيراً إلى أن النرويج قد تكون ضمن المستوى الثاني أو الثالث من المنتخبات. - تشابه بين الشطرنج وكرة القدم: كارلسن يرى أن الاستراتيجيات في الشطرنج وكرة القدم متشابهة، حيث تتعلق بالسيطرة على مناطق معينة وتقليل العشوائية، مشيداً بأسلوب أرسنال في تقليل دور الصدفة. - تقارب بين الشطرنج وكرة القدم: شهدت الأشهر الأخيرة تقارباً بين العالمين، حيث يستثمر لاعبو كرة القدم في الشطرنج، مثل إرلينغ هالاند ومحمد صلاح، ويعتبر مارتن أوديغارد من عشاق اللعبة.

توقع أسطورة الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن (35 سنة) أن يكستح منتخب النرويج منافسه منتخب العراق في أولى مواجهات المنتخبَين في مونديال 2026، مؤكداً أن منتخب بلاده قادر على الوصول إلى الدور ربع النهائي في البطولة العالمية.

ويوجد أفضل لاعب شطرنج في التاريخ من حيث التصنيف هذا الأسبوع في هونغ كونغ للمشاركة في بطولة العالم للفرق في الشطرنج السريع والخاطف التي تنطلق الأربعاء، لكن المشجع العاشق لرياضة كرة القدم سيضع استعداداته للبطولة جانباً لمتابعة منافسات كأس العالم عن كثب، رغم فارق التوقيت الذي يعني أن بعض المباريات ستقام في ساعات الصباح الباكر.

وتحدث كارلسن خلال مؤتمر صحافي مع فريقه "دبليو آر تيم"، الثلاثاء، وهو الذي سيُدافع عن لقبه في الشطرنج هذا الأسبوع بقوله: "سأكون مستيقظاً باكراً على أي حال، وعليه سأشاهد المباراة مباشرة بنسبة 100%. بخلاف ذلك، في هذه المرحلة لا أستيقظ باكراً أو أبقى مستيقظاً من أجل مباريات كأس العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بالنرويج فأنا أفعل ذلك بالتأكيد".

ويرى كارلسن أنّ كرة القدم والشطرنج أكثر تشابهاً مما يعتقد الناس، وذكر: "الاستراتيجية في الشطرنج وكرة القدم ليست مختلفة كثيراً في الواقع. الأمر يتعلق بمحاولة السيطرة على مناطق معينة، وبالطبع كرة القدم لعبة أكثر ديناميكية وهناك عناصر عشوائية قد تتداخل. لكن المبادئ الأساسية متشابهة، مثل القدرة على التحول من جانب إلى آخر، وكثيراً ما يكون الأمر متعلّقاً بزيادة الكثافة في جهة ما ثم نقل اللعب، واستكشاف مناطق معيّنة والسيطرة على وسط الملعب، وما إلى ذلك"، وأضاف كارسلن: "بعض الفرق، مثل أرسنال، تحاول تقليل دور الصدفة إلى أدنى حد ممكن، وجعل طريقة لعبها أقرب إلى لعبة شطرنج. ورغم أنّني لا أحب مشاهدة هذا الفريق، يمكنني تقدير الفكر الكامن وراء ذلك".

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وعن مواجهة منتخب العراق رفع كارسلن سقف الطموحات كثيراً: "أولاً النرويج لن ترحم العراق، سنسحق العراق في المباراة الأولى، وبعدها سنكون عملياً ضمنّاً التأهل بنسبة كبيرة. توقّعي الحالي هو أننا سنبلغ الدور ثمن النهائي، ومن هناك سنكون على الأرجح مرشّحين أقل حظاً. لكن أعتقد أن بلوغ ربع النهائي هدف واقعي إلى حد ما، وعندما تصل إلى هناك يمكن لأي شيء أن يحدث. من الصعب جداً معرفة ما سيحصل. أعتقد أن هناك مستوى أول واضحاً يضم عدداً من المنتخبات، ثم لست متأكداً ما إذا كانت النرويج في أسفل هذا المستوى الثاني أو ضمن مستوى ثالث".

وشهدت الأشهر الأخيرة تقارباً لافتاً بين عالمَي كرة القدم والشطرنج، إذ يلجأ عدد من اللاعبين المشاركين في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك إلى اللعبة العريقة في أوقات فراغهم، واستثمر هداف منتخب النرويج إرلينغ هالاند مؤخراً في جولة شطرنج جديدة مبتكرة، كما قال المصري ونجم ليفربول الإنكليزي السابق محمد صلاح إنه مدمن على اللعبة، فيما يُعدّ صانع ألعاب النرويج ونادي أرسنال الإنكليزي مارتن أوديغارد من عشّاقها أيضاً.