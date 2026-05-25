كارفاخال مطلوب في الكالتشيو... وهذه الأندية تُريده

- أنهى داني كارفاخال مسيرته مع ريال مدريد بعد رفض النادي تجديد عقده، مما جعله هدفًا لأندية الدوري الإيطالي، خاصة إنتر ميلان وكومو، اللذين يبحثان عن ظهير أيمن ذو خبرة. - تلقى كارفاخال عروضًا من إنتر ميلان وكومو، لكنه طلب وقتًا للتفكير في مستقبله، مع مراعاة اعتبارات شخصية وعائلية، حيث يرغب في البقاء في أوروبا. - خاض كارفاخال أكثر من 450 مباراة وحقق ستة ألقاب في دوري الأبطال، ويبحث عن مشروع جاد يمنحه دورًا أساسيًا في المباريات، مع تفضيله للدوري الإيطالي لتحدياته التكتيكية.

انتهت رحلة النجم الإسباني داني كارفاخال (34 عاماً)، مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي، بعدما رفضت الإدارة تجديد عقد الظهير الأيمن، الذي أصبح محط أنظار عدد من فرق الدوري الإيطالي، التي ستعمل على حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأحد، أن داني كارفاخال مطلوب بشدة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتحديداً من قبل ناديي إنتر ميلان وكومو، لأنهما يبحثان عن ظهير أيمن لديه الخبرة الكافية لتقديم المساعدة في الموسم القادم، بالإضافة إلى خصائصه التي يتمتع بها، أبرزها الروح التنافسية وتقديم التمريرات الحاسمة والمساعدة في الشق الدفاعي.

وأوضحت أن داني كارفاخال تلقى بالفعل العروض المقدمة من قبل إنتر ميلان وكومو، لكن النجم الإسباني طلب منحه مهلة، حتى يقوم بالتفكير بهدوء تام، قبل أن يقرر نوعية التحدي القادم في مسيرته الاحترافية، وبخاصة أنه يُريد اتخاذ قرار مبني على اعتبارات شخصية وعاطفية، مع أخذ موافقة من عائلته، التي تتمنى البقاء في أوروبا.

وتابعت أن داني كارفاخال خاض أكثر من 450 مباراة رسمية في مسيرته الاحترافية، وحقق ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعله يدخل قائمة أساطير كرة القدم، لكنه يبحث عن مشروع جاد يهتم بخدماته، ويمنحه دوراً أساسياً في خوض المباريات، ما يعني أن الظهير الأيمن يُريد ضمان ما تبقى من مسيرته الاحترافية، وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن داني كارفاخال لن يعثر على أفضل من منافسات الدوري الإيطالي، حتى يواصل مسيرته الاحترافية، لأن مواجهات "الكالتشيو" تعتمد على الأدوار التكتيكية، وفيها منافسة حقيقية، بالإضافة إلى صعوبة المباريات، وهو ما يُريده الظهير الأيمن، الذي سيحسم مصيره خلال الأيام القادمة.