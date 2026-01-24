كارانكا يروي تفاصيل خلافات مورينيو ورونالدو في ريال مدريد

- كشف إيتور كارانكا عن تفاصيل خلاف بين جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو في ريال مدريد، حيث انتقد مورينيو رونالدو علنًا لتحفيزه بعد أداء ضعيف ضد فالنسيا في كأس الملك، مما دفع رونالدو للرد بنبرة مؤثرة. - أوضح كارانكا أن علاقة مورينيو برونالدو كانت عميقة، حيث كان يعامله كابنه الكبير، ويستخدم الانتقاد العلني لتحفيز اللاعبين وإخراج أفضل ما لديهم. - أكد كارانكا أن الخلافات كانت تُحل سريعًا بعد المباريات، وأن مورينيو كان يضع مصلحة الفريق أولاً، دون فرض عقوبات على رونالدو.

روى الإسباني، إيتور كارانكا (52 عاماً)، تفاصيل خلافات المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، ومواطنه كريستيانو رونالدو، عندما كانا معاً في نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما تعرض "الدون" لانتقادات جماهير الفريق الملكي، بسبب عدم قدرته على تقديم الأداء الجيد في مواجهة ضد فالنسيا، ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

وأكد إيتور كارانكا في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو، السبت، أنه يتذكر تفاصيل ما جرى بين الشوطين، عندما كان مساعداً لجوزيه مورينيو في ريال مدريد، بعدما دخل المدرب البرتغالي إلى غرفة الملابس، وبدأ بالصراخ بوجه كريستيانو رونالدو، الذي تعرض لجلسة من التوبيخ، الأمر الذي دفع المهاجم بالوقوف أمام الجميع حينها قائلاً بنبرة يغلب عليها البكاء: "أنا من ساندك بشكل كبير، عندما تعرضت لانتقادات حادة".

وأضاف: "لقد كان مورينيو يعامل رونالدو على أنه نجله الكبير، وعلاقتهما كانت أكبر وأعمق من مجرد علاقة مدرب بنجمه، لكن المدرب البرتغالي دائماً ما كان يوبخ كريستيانو، حتى يخرج أفضل ما لديه في المواجهات، ويعتمد المدرب البرتغالي غالباً أسلوب الانتقاد العلني لتحفيز النجوم".

وختم إيتور كارانكا حديثه: "كنت أعلم بشكل جيد مع الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، أن الخلاف سيتم حله مباشرة بعد نهاية المباراة. كانت هذه طريقة جوزيه مورينيو في التعامل مع النجوم الكبار في غرف خلع الملابس، وكل قرار كان يتخذه من أجل مصلحة الفريق أولاً، حتى عندما تحدث كريستيانو أمام الجميع، وحاول الإشارة إلى ما فعله من أجل المدير الفني، لكنه لم يتعرض لأي عقوبة، وكما ذكرت مورينيو كان يعامل رونالدو على أنه نجله الكبير، ودائماً الوالد يحرص على رؤية ابنه الأفضل والأحسن في العالم".

ويذكر أن إيتور كارانكا عمل مساعداً للمدرب جوزيه مورينيو في ريال مدريد لمدة ثلاثة مواسم (من 2010 إلى 2013)، لكن صاحب 52 عاماً كان أحد أبرز نجوم الفريق الملكي، عندما كان لاعباً، بعدما ساهم بحصدهم لقب الدوري الإسباني في موسم 2000-2001، السوبر الإسباني في مناسبتين (1997 و2001)، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.