كاراغر يهاجم سلوت: ليفربول لا يلعب كرة القدم

- شنّ جيمي كاراغر هجوماً على المدرب أرني سلوت بعد هزيمتين لليفربول، مشيراً إلى أن الفريق يلعب بأسلوب يشبه كرة السلة، مما يعكس تراجع الأداء مقارنة بالموسم الماضي. - رغم تعاقد ليفربول مع نجوم جدد في الصيف، إلا أن الفريق لم يحقق تقدماً هجومياً، وفقد الكثير في الدفاع، مما يضع سلوت أمام تحديات كبيرة لتحسين الأداء. - أنفقت إدارة ليفربول أكثر من نصف مليار دولار في الانتقالات، بما في ذلك التعاقد مع ألكسندر إيزاك، الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ البريمييرليغ.

شنّ أسطورة نادي ليفربول السابق، جيمي كاراغر (47 عاماً)، هجوماً حاداً على المدرب الهولندي، أرني سلوت، بعدما تجرع رفقة "الريدز" مرارة هزيمتين في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، على يد كريستال بالاس وغلطة سراي التركي توالياً، مؤكداً أن رفاق المصري محمد صلاح لا يلعبون كرة القدم في الموسم الحالي.

وقال كاراغر، في تصريحاته لقناة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، أمس الخميس: "ليفربول لا يلعب كرة القدم، بل كرة السلة، لا أشاهد حالياً فريقاً عظيماً، لأنهم ينتقلون من منطقة إلى أخرى، وكأنهم يلعبون كرة السلة، ولا أعتقد من وجهة نظري أن أي نادٍ كبير يلعب بهذه الطريقة، خاصة أنني تحدثت في وقت سابق مع المدرب أرني سلوت". وتابع: "سلوت يعرف ما تحدثت عنه، ويعلم طريقة اللعب، وهو مدرب رائع من وجهة نظري، لكن الفريق كان في الموسم الماضي مجتهداً ومكافحاً، وأضافت الإدارة لمستها الخاصة، من خلال التعاقد مع عدد من النجوم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنهم لم يكسبوا شيئاً في الهجوم، بعدما خسروا الكثير في الدفاع".

وختم جيمي كاراغر حديثه: "أشكر سلوت على ما فعله مع ليفربول في الموسم الماضي، لكن عليه التركيز الآن في الموسم الحالي، وبذل كل شيء في التدريبات والمواجهات، لأن الفريق يعاني العديد من المشكلات، وعلى المدرب العمل على حلّها بسرعة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نشاهد كيف سيفعل الهولندي ذلك، لأنّ الإدارة أنفقت الكثير من الصفقات في الصيف الماضي".

ويُذكر أن إدارة نادي ليفربول الإنكليزي، دفعت أكثر من نصف مليار دولار، من أجل حسم عدة صفقات في سوق الانتقالات الصيفية، أبرزها السويدي ألكسندر إيزاك، الذي رحل عن نيوكاسل يونايتد، بعدما أثار المشكلات، ورفض خوض التدريبات والسفر إلى معسكر تحضيري مع فريقه السابق، لأنه أراد الرحيل إلى "الريدز"، وهو ما حصل في النهاية، الأمر الذي جعله أغلى لاعب في تاريخ البريمييرليغ بقيمة وصلت إلى 130 مليون جنيه إسترليني.