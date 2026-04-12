كاراغر يتحدث عن توقعاته لمونديال 2026 ويصدم منتخبات عربية

كشف نجم الكرة الإنكليزية السابق جيمي كاراغر (48 عاماً) عن توقعاته لمسار مونديال 2026 مع اقتراب انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، مسلّطاً الضوء على عدد من المنتخبات التي يرى أنها ستغادر المنافسات مبكراً، وفي مقدمتها عدة منتخبات عربية.

كاراغر، الذي سبق له توقع تتويج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال 2022، وفي تصريحات نقلها موقع غيفمي سبورت الإنكليزي أمس السبت، رأى أنّ دور المجموعات في النسخة المقبلة للمونديال لن يشهد مفاجآت كبيرة، متوقعاً خروج عدة منتخبات عربية من الدور الأول. ووفق توقعات كاراغر، فإنّ منتخبات تونس والأردن والسعودية وقطر والعراق مرشحة لمغادرة البطولة من دور المجموعات، في ظل صعوبة المنافسة واتساع قاعدة المنتخبات المشاركة بعد رفع العدد إلى 48 منتخباً. كما رأى أن بعض هذه المنتخبات قد يجد نفسه خارج الحسابات حتى مع أفضلية تأهل أصحاب المركز الثالث، نظراً إلى قوة المجموعات وتوازن المستويات.

وبعد الحديث عن المنتخبات العربية، انتقل كاراغر إلى بقية توقعاته، حيث أشار إلى أن منتخبات مثل السويد لن تتمكن هي الأخرى من تجاوز الدور الأول، أما في دور الـ32، فتوقع خروج أسماء بارزة مثل هولندا، اسكتلندا، النرويج، كولومبيا وأوروغواي. وفي الأدوار الإقصائية المتقدمة، توقع كاراغر أن تودّع منتخبات كبرى مثل ألمانيا وكرواتيا وبلجيكا المنافسة من دور الـ16، إلى جانب البلدين المضيفين كندا والمكسيك.

أما على صعيد الترشيحات النهائية، فرأى كاراغر أن إنكلترا ستبلغ نصف النهائي قبل أن تودّع البطولة مجدداً، حيث توقع وصول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإنكلترا إلى المربع الذهبي. وفي النهاية، رجّح كاراغر أن يتوج المنتخب الفرنسي باللقب بقيادة النجم كيليان مبابي، محققاً كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، ومؤكداً استمرار الهيمنة الفرنسية على الكرة العالمية.