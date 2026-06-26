كاتيا غارسيا تنضم إلى توري بينسو... حكمات صنعن المجد في مونديال 2026

- انضمت الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا إلى زميلتها الأميركية توري بينسو في إدارة مباريات كأس العالم 2026، حيث أدارت مواجهة هولندا وتونس، محققة إنجازاً كبيراً في مسيرتها المهنية. - اشتهرت كاتيا بقدرتها على إدارة مباريات الرجال، وحققت حلمها بإدارة مباراة في مونديال الرجال، بعد أن بدأت مسيرتها في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك وحصلت على الشارة الدولية من الفيفا في 2019. - توري بينسو صنعت التاريخ كأول سيدة تدير مباراة في كأس العالم للرجال، وحققت إنجازاً جديداً بإدارة مباراة الإكوادور وألمانيا، مما ساهم في تأهل الإكوادور لدور الـ32.

انضمت الحكمة المكسيكية، كاتيا غارسيا (33 عاماً)، إلى زميلتها الأميركية توري بينسو، بعدما أدارت المواجهة التي انتصر فيها منتخب هولندا على تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في بطولة كأس العالم 2026.

واشتهرت كاتيا غارسيا بقدرتها على إدارة مواجهات كرة القدم لدى الرجال، رغم صغر سنها، بعدما بدأت مسيرتها في دوري الدرجة الثانية في بلادها، وصولاً إلى أنها أصبحت أول سيدة تعمل على إدارة مباراة في دورة الدرجة الأولى في بلادها خلال شهر مارس/آذار عام 2024، بعدما استطاعت نيل الشالة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2019.

ولم يكن اسم كاتيا غارسيا غريباً عن جماهير كرة القدم، لأنها خطفت الأنظار وبقوة في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بالإضافة إلى ظهورها في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024، لكنها حققت حُلمها الكبير، وهو إدارة مواجهة في مونديال الرجال، الذي يُعد أكبر حدث كروي في العالم، وفق ما ذكره موقع (فيفا)، الذي قام بالتعريف عن الحكمة المكسيكية.

وأصبحت كاتيا غارسيا ثاني حكمة تدير المواجهات، بعد الأميركية توري بينسو، التي دخلت تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما أصبحت أول سيدة تُدير مواجهة في المسابقة الدولية الخاصة بالرجال، إذ ظهرت في المباراة التي جمعت بين منتخب جمهورية التشيك ونظيره الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2026.

وعادت توري بينسو إلى الظهور مرة أخرى في بطولة كأس العالم، وهذه المرة عندما أدارت المواجهة، التي حقق فيها منتخب الإكوادور المفاجأة الكبرى، وخطف انتصاراً أمام منتخب ألمانيا، بهدفين مقابل هدف، ليتمكن من حجز مكانه في دور الـ32 من المونديال الحالي، الذي شهد العديد من الأرقام القياسية.