كابيلو: رونالدو لا يمتلك عبقرية ميسي وكل هؤلاء أفضل منه

- فابيو كابيلو يشيد بموهبة كريستيانو رونالدو لكنه يفتقد العبقرية التي تميز ميسي ومارادونا، مشيراً إلى أن برشلونة يقدم كرة ممتعة رغم اعتماده على مصيدة التسلل. - يتحدث كابيلو عن تحديات إدارة النجوم في غرف الملابس، مستشهداً بتجربته مع الظاهرة رونالدو في ريال مدريد، ويشير إلى تصرفات مبابي التي تعكس ضعف القيادة. - يعلق كابيلو على تراجع أداء جود بيلنغهام في ريال مدريد، موضحاً أن تقليص حريته في الملعب أثر على مستواه مقارنة بموسمه الأول.

تحدث مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، الإيطالي فابيو كابيلو (79 عاماً)، عن قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، مؤكداً في حواره الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء، أن "صاروخ ماديرا" يتمتع بالموهبة الكبرى، لكنه لا يملك عقلية العديد من أساطير هذه اللعبة.

وقال كابيلو: "كريستيانو هدّاف عظيم ورياضي لا يصدق، لكنه لا يمتلك عبقرية ليونيل ميسي أو دييغو مارادونا أو الظاهرة رونالدو، الذين امتلكوا تلك العبقرية، التي أعتبرها غائبة عن البرتغالي، ولا يُمكنني مقارنته بهؤلاء الثلاثة"، مُضيفاً أن نادي برشلونة يقدم في الموسم الحالي كرة جميلة وممتعة، لكن نقطة ضعفه "تكمن في الاعتماد الدائم على مصيدة التسلل".

وتحدث كابيلو عن غرور النجوم وشخصياتهم، وعاد بالذاكرة إلى مسيرته التدريبية الواسعة، عندما أكد أن المشكلة الأبرز التي تواجه أي مدير فني هي قدرته على إدارة غرف ملابس تملك أسماء مشهورة لدى جماهير الرياضة، مُضيفاً: "على سبيل المثال في ريال مدريد، كان هناك الظاهرة البرازيلية رونالدو، الذي كان يتأخر دائماً عن حضور التدريبات بسبب سهره الدائم في الليل، لكنني استطعت التعامل معه في النهاية".

وأكد كابيلو في حديثه أن ريال مدريد يعاني كثيراً بسبب تصرفات بعض نجومه، بعدما أعطى مثالاً واضحاً، عندما قام كيليان مبابي بتوجيه جميع زملائه بعدم إقامة ممر شرفي لغريمه التاريخي برشلونة، الذي استطاع تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، مشيراً إلى أن "هذا التصرف يشير بشكل واضح إلى أن المدرب لا يملك السلطة أو القيادة داخل غرف خلع الملابس".

وختم فابيو كابيلو تصريحاته بالتعليق على تراجع أداء النجم الإنكليزي جود بيلنغهام، مع نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي، بقوله: "لقد كان مع المدرب كارلو أنشيلوتي يتمتع بحرية أكبر في الحركة داخل الملعب، والآن يبدو أن جناحية قد تم تقليصهما، وهذا يفسر سبب ركوده، وعدم قدرته على تقديم الأداء الذي ظهر به خلال موسمه الأول".