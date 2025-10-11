كابوس داني أولمو مستمر.. 5 إصابات في 5 مواسم

- تعرض داني أولمو لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، مما يؤثر على مشاركته مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 ونادي برشلونة في مباريات مهمة. - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم غياب أولمو عن مباراتي جورجيا وبلغاريا بسبب إصابته في التدريبات، حيث يعاني من إجهاد عضلي في الساق اليسرى. - يعاني أولمو من سلسلة إصابات متكررة منذ موسم 2021-2022، مما أدى إلى غيابه لفترات طويلة عن الملاعب مع أندية لايبزيغ وبرشلونة.

تعرض لاعب خط الوسط الإسباني داني أولمو (27 عاماً) لإصابة قوية ستُبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر كامل أو أكثر، وبالتالي خسره منتخب إسبانيا في مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، كما تضرر نادي برشلونة من هذه الإصابة بسبب إضافة لاعب جديد إلى قائمة النجوم المصابين.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن داني أولمو سيغيب عن مباراتي المنتخب أمام جورجيا وبلغاريا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد إصابته في التدريبات الأخيرة، وجاء في البيان الطبي الصادر عن الاتحاد: "لن يتمكن داني أولمو من المشاركة أمام جورجيا في إلتشي ولا أمام بلغاريا في بلد الوليد بسبب الإصابة". وأوضح البيان الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن اللاعب وصل إلى معسكر المنتخب يوم الاثنين الماضي وهو يعاني من إجهاد عضلي، كما أبلغ نادي برشلونة في حينه، مضيفاً أن حالته كانت تتحسن تدريجياً بفضل العلاج وتقنين الجهد البدني، "لكن في حصة اليوم التدريبية، كان من المخطط أن يشارك جزئياً فقط، وهناك شعر بانزعاج عضلي في الساق اليسرى".

ونشرت قناة "تي في 3" الإسبانية، السبت، تقريراً خاصاً يُظهر كابوس الإصابات الذي يُلاحق داني أولمو للموسم الخامس على التوالي، إذ لا يمر موسم واحد من دون التعرض لإصابة قوية تُبعده لفترة طويلة عن الملاعب، بدايةً من موسم 2021-2022، عندما تعرض لإصابة مع نادي لايبزيغ الألماني وغاب عن الملاعب 99 يوماً من دون خوض أي مباراة.

وفي موسم 2022-2023، تعرض لإصابة قوية مع نادي لايبزيغ أيضاً وغاب 86 يوماً، أي حوالى ثلاثة أشهر أيضاً، في وقت تعرض لأطول فترة إصابات مع النادي الألماني أيضاً، وكان ذلك في موسم 2023-2024، عندما غاب عن الملاعب 114 يوماً (ثلاثة أشهر و24 يوماً)، وفي الموسم الماضي مع نادي برشلونة، أصيب أولمو وغاب عن النادي الكتالوني مدة 71 يوماً. ولم يسلم أولمو في الموسم الخامس توالياً والثاني له مع نادي برشلونة الإسباني من الإصابة، إذ عانى من مشكلة في العضل وترك معسكر إسبانيا، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حوالى 30 يوماً، وبالتالي لن يكون حاضراً مع تشكيلة نادي برشلونة في مباريات مهمة جداً للمدرب الألماني هانسي فليك، مثل جيرونا وريال مدريد وإلتشي وسيلتا فيغو، في بطولة الدوري الإسباني، وضد أولمبياكوس وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.