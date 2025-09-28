- يتابع مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، الحالة الصحية لعدد من اللاعبين البارزين الذين سيغيبون عن مباراتَي البحرين وجمهورية الكونغو بسبب إصاباتهم، مما يثير قلقه بشأن جهوزيتهم لكأس أمم أفريقيا. - إلياس أخوماش، نجم فياريال، يعاني من إصابة متكررة في الركبة، مما يثير مخاوف حول مشاركته في البطولة الأفريقية، بينما شادي رياض، مدافع كريستال بالاس، يواصل التعافي من إصابة طويلة الأمد. - منير المحمدي، حارس نهضة بركان، يواجه إصابة قوية قد تبعده عن المباريات المقبلة، مما يثير قلق الركراكي حول تأثير ذلك على مستواه قبل البطولة.

يتابع مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، الحالة الصحية لعدد من النجوم البارزين، الذين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة ستغيّبهم لا محالة عن ودية البحرين في التاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأيضاً عن مواجهة جمهورية الكونغو في الرابع عشر من الشهر نفسه على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي في مقدمة الأسماء المرشحة للاستبعاد عن المباراتَين، نجم فياريال الإسباني، إلياس أخوماش (21 عاماً)، الذي عانى في الفترة الأخيرة من إصابة متكرّرة في الركبة، سبق أن أبعدته شهوراً عن الملاعب، قبل أن تعاوده مجدداً وتفرض عليه فترة راحة جديدة، ما يثير مخاوف المدرب الركراكي بشأن جهوزيته لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، خصوصاً أنه يعد ورقة هجومية مهمة بفضل سرعته ومهاراته في الاختراق وصناعة الفرص.

من جهته، خرج مدافع كريستال بالاس الإنكليزي، شادي رياض (22 عاماً)، من حسابات المدرب وليد الركراكي في مباراتَي البحرين وجمهورية الكونغو، بعدما تعرض لانتكاسة جديدة قبل شهر، وكان رياض قد ابتعد عن أجواء المنافسة منذ الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة استدعت تدخلاً جراحياً، وأجبرته على الغياب عن الملاعب لما يقارب ثمانية أشهر كاملة. ويأمل اللاعب أن يستعيد عافيته قريباً، حتى يكون في كامل جهوزيته الفنية والبدنية خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، في وقت يترقب المدرب وليد الركراكي مشاركته في مباريات كريستال بالاس حتى يقف على مدى قدرته على تقديم الإضافة للخط الخلفي لمنتخب أسود الأطلس.

أما حارس نادي نهضة بركان، منير المحمدي (35 عاماً)، فتلقى بدورة إصابة قوية مع منتخب المغرب قبل مواجهة منتخب زامبيا في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ومن المرجح أن يغيب عن مواجهتَي البحرين وجمهورية الكونغو، لعدم تعافيه الكامل من الإصابة، ما يثير تخوّف المدرب وليد الركراكي من إمكانية تأثر مستواه قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا. ويعد المحمدي من ركائز الخبرة داخل منتخب أسود الأطلس، بفضل ما يملكه من تجربة دولية وثبات في الأداء جعلاه الحارس الثاني لأسود الأطلس خلف ياسين بونو (33 عاماً)، حامي عرين نادي الهلال السعودي.