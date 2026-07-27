- حصد سيدني لوبيز كابرال جائزة أجمل هدف في كأس العالم 2026 بعد تسجيله هدفاً مذهلاً ضد الأرجنتين، حيث راوغ أليكسيس ماك أليستر وسدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى إيميليانو مارتينيز. - تفوق هدف كابرال على أهداف رائعة أخرى من الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، مما جعله يتصدر قائمة الأهداف في البطولة. - عبر كابرال عن سعادته الكبيرة بالهدف، مشيراً إلى أنه كان حلماً تحقق بالتسجيل في المونديال، خاصةً ضد فريق كبير مثل الأرجنتين.

حصد هدف سيدني لوبيز كابرال (23 عاماً) مع منتخب الرأس الأخضر ضد الأرجنتين في دور الـ16،جائزة أجمل هدف في بطولة كأس العالم 2026، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين.

وبعد مراوغة أليكسيس ماك أليستر ببراعة، سدد كابرال الكرة بمهارة فائقة في الزاوية العليا لمرمى إيميليانو مارتينيز، ليُعادل النتيجة 2-2 في مباراة مثيرة امتدت لأشواط إضافية في دور الـ32، قبل أن يخسرها رفاقه 2-3. وتُوّج هذا الهدف بجائزة أفضل هدف في البطولة، متفوقاً على هدفين رائعين من الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وقال اللاعب حول الهدف في تصريح لموقع "فيفا": "في اللحظة التي راوغت فيها منافسي، رأيت فرصة سانحة وقلت لنفسي: لأحاول".

وتابع "أجيد التسديد بكلتا قدميّ. رأيتُ المساحة وركزت نظري على الزاوية العليا. صوبت نحوها وسددت الكرة بقوة هائلة. عندما رفعت رأسي ورأيتها متجهة إلى تلك الزاوية، تساءلت: ماذا فعلت للتو؟ لم أصدق ذلك. نظرت إلى زملائي في الفريق كان الجميع يصرخون، وأيديهم على رؤوسهم، وهم في غاية السعادة". وواصل حديثه بالقول: "بدأتُ بالركض دون تفكير. ثم أدركتُ أنني سجلتُ هدفاً رائعاً في كأس العالم. يحلم الجميع بالتسجيل في المونديال، لكن التسجيل بهذه الطريقة، على هذا المستوى الرفيع ضد فريقٍ كبيرٍ كهذا، كان أمراً مذهلاً. كنت سعيداً للغاية".

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وختم حديثه بالقول: "قبل المباراة، أخبرت والدتي وزوجتي أنه إذا سجلت فسأركض نحوهما. عندما وصلت إليهما، رأيت أمي تبكي، ولم تكن تدرك حتى أنني كنت بجانبها. كان الجميع منشغلون بمساعدتها، لأنها فقدت الوعي عندما سجلت الهدف". وكان صعود كابرال في مسيرته الكروية مذهلاً، فقبل ثلاث سنوات، كان يلعب في دوري الدرجة الخامسة الألماني ويستخدم أكياس القمامة ستائرَ مؤقتة، والآن، بات صاحب أجمل هدف في مونديال 2026.