كأس ليبرتادوريس 2025: جائزة البطل ترتفع إلى 24 مليون دولار

برازيليا

العربي الجديد

16 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 18:57 (توقيت القدس)
احتفال لاعبي بوتافوغو بلقب بطولة كأس ليبيرتادوريس، 30 نوفمبر 2024 (Getty)
- أعلن اتحاد الكونميبول عن زيادة قيمة جائزة بطل كأس ليبرتادوريس لعام 2025 إلى 24 مليون دولار، وهي أعلى جائزة لمباراة واحدة في كرة القدم الدولية، مع تخصيص 7 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.
- حضر الاجتماع رؤساء أندية ليغا دي كيتو، راسينغ، بالميراس، وفلامنغو، لمناقشة التفاصيل التنظيمية واللوجستية للنهائي المقرر في 29 نوفمبر في ليما.
- وقع رؤساء الأندية ومسؤولو الكونميبول وثيقة ضد العنف والعنصرية، مؤكدين التزامهم بتعزيز الروح الرياضية في البطولة.

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" أن قيمة الجائزة المخصصة للبطل الذي يحصد لقب بطولة كأس ليبرتادوريس في نسخة عام 2025، سترتفع أكثر من نسخة الموسم الماضي، وستكون أعلى جائزة تُمنح مقابل مباراة واحدة في كرة القدم الدولية.

ونشر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" بياناً، اليوم الخميس، بعد عقده اجتماعاً برئاسة الرئيس، أليخاندرو دومينغيز، حضره رؤساء أندية ليغا دي كيتو الإكوادوري وراسينغ الأرجنتيني وبالميراس وفلامنغو البرازيليين، إيساك ألفاريز ودييغو ميليتو وليلى بيريرا ولويز إدواردو بابتيستا، على الترتيب، وهي الأندية التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، المقرر انطلاق منافساتها الأسبوع المقبل.

وأعلن الكونميبول في بيانه الرسمي زيادة قيمة الجائزة الممنوحة لبطل كأس ليبرتادوريس بمقدار مليون دولار أميركي في النسخة الحالية من البطولة اللاتينية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 24 مليون دولار أميركي، وهي أعلى جائزة تُمنح لمباراة واحدة في كرة القدم الدولية، بحسب الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم، الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة لوكي في باراغواي، في وقت ذكر الكونميبول أن صاحب المركز الثاني سيحصل على سبعة ملايين دولار.

بالميراس يعود بنتيجة جيدة من أرض بوكا جونيورز والعين على النهائي

في المقابل، ناقش الاجتماع أيضاً التفاصيل التنظيمية واللوجستية والأمنية للنهائي المقررة إقامته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في ليما، وأضاف بيان الاتحاد ذاكراً: "في ختام الاجتماع، وقع رؤساء الأندية ومسؤولو الكونميبول وثيقة ضد العنف والعنصرية، تؤكد التزام جميع الفرق المشاركة في البطولة"، فيما أبرز دومينغيز، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" اقتراب "نهائي فريد آخر لكأس ليبرتادوريس"، داعياً الجميع إلى معايشة الحفل الكروي المنتظر في ليما.

