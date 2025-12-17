كأس دوري السلة الأميركية: نيكس يُتوج بطلاً بعد 52 سنة

- حقق فريق نيويورك نيكس لقب بطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين بعد انتظار دام 52 عاماً، بفوزه على سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 124-113 في المباراة النهائية بلاس فيغاس. - تألق البريطاني أو جي أنونوبي بتسجيله 28 نقطة، بينما أضاف جايلن برونسون 25 نقطة، ليقودا نيكس للفوز بعد أداء جماعي مميز، حيث سجل سبعة لاعبين أرقاماً مزدوجة. - رغم تقدم سبيرز في الربع الثالث، إلا أن نيكس قلب الطاولة في الربع الأخير بفضل دفاعه القوي وهجومه المتوازن، ليحسم اللقاء لصالحه.

أنهى فريق نيويورك نيكس انتظاراً استمر 52 عاماً ليصعد إلى منصات التتويج من جديد بتتويجه بلقب بطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على نادي سان أنتونيو سبيرز في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وتفوق فريق نيويورك نيكس على منافسه سان أنتونيو سبيرز (124-113)، فجر الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجّل البريطاني أو جي أنونوبي 28 نقطة، بينها خمس رميات ثلاثية، في وقت أضاف صانع الألعاب جايلن برونسون 25 نقطة، ليُحقق نيكس أول لقب له منذ نهائي الدوري عام 1973، في قاعة تي موبايل أرينا.

ودخل فريق سان أنتونيو المباراة النهائية بمعنويات عالية، بعد إقصائه المنافس القوي فريق أوكلاهوما سيتي، حامل اللقب وأفضل فريق راهناً في الدور نصف النهائي، بفضل تألق الموهبة الفرنسية فيكتور ويمبانياما، ولكن الأداء الجماعي الصلب لنيكس أحبط آمال سبيرز في إنهاء مشواره بلقب الكأس، إذ حدّ من خطورة ويمبانياما الذي اكتفى برصيد 18 نقطة، في وقت قدّم الفريق هجوماً متوازناً، ليحسم اللقاء في الربع الأخير، بعد أن كان متأخراً بفارق 11 نقطة في أواخر الربع الثالث.

وسجّل سبعة لاعبين من فريق نيويورك نيكس أرقاماً مزدوجة، إذ دعم أنونوبي وبرونسون كل من الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز (16 نقطة)، جوردان كلاركسون (15)، تايلر كوليك (14)، إضافة إلى 11 نقطة لكل من جوش هارت وميكال بريدجز، أما ميتشل روبرتسون فكان له دور دفاعي بارز من مقاعد البدلاء، إذ التقط 15 متابعة مع صدتين في المواجهة.

وكان سبيرز في طريقه للانتصار عندما سجّل ويمبانياما (21 عاماً) ثلاثية قبل نحو دقيقتين من نهاية الربع الثالث، ليمنح فريقه التقدم (92-81)، لكن كلاركسون وكوليك ردا بثلاثيتين قلّصتا الفارق إلى خمس نقاط، قبل أن يضرب نيكس بقوة في الربع الأخير، مسجّلاً 35 نقطة مقابل 19 لمنافسه ليحسم اللقاء، وتصدر ديلان هاربر قائمة مسجّلي سبيرز برصيد 21 نقطة من مقاعد البدلاء، فيما كان ديأرون فوكس أفضل المسجلين بين الأساسيين برصيد 16 نقطة.