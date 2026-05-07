كأس الليغا في ملعب كامب نو قبل الكلاسيكو... حقيقة أم خيال؟

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تفاصيل حول إمكانية أن توجد كأس بطولة الليغا على أرض ملعب كامب نو، وذلك خلال مواجهة الكلاسيكو المُنتظرة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقرير خاص، الأربعاء، إلى أن كأس الليغا لموسم 2025-2026 لن تكون حاضرة في ملعب كامب نو خلال مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي ستُلعب يوم الأحد المقبل (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار عن إمكانية تقديم الكأس في الملعب، إذ أن تعادل النادي الكتالوني أو فوزه في المواجهة سيعني التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ووفقاً للمعلومات، فإن الاتحاد الإسباني يرفض تقديم كأس بطولة الليغا في ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل نظراً إلى أن نادي ريال مدريد الوصيف ما زال يملك حسابياً فرصاً للتتويج بلقب الدوري حتى مع فارق 11 نقطة مع المتصدر فريق برشلونة، ولا يُمكن أن تُقدَّم الكأس في ملعب مواجهة الكلاسيكو حتى قبل معرفة النتيجة النهائية للقمة الإسبانية الكبيرة.

وفعلاً، يملك ريال مدريد فرصة ضيلة جداً للتتويج بلقب الدوري الإسباني، إذ يحتاج للفوز في الكلاسيكو والتفوق في آخر ثلاث مباريات له في الليغا، مقابل أن يخسر النادي الكتالوني جميع مبارياته الثلاث الأخيرة، وهذا من الصعب أن يتحقق، مع العلم أن الصحيفة الإسبانية نوهت بأنه لم يسبق لأي فريق يتقدم بفارق 11 نقطة عن الوصيف أن خسر اللقب في آخر أربع جولات من الموسم.