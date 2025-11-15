كأس القارات.. هنا موعد انطلاق مرحلة بيع تذاكر المباريات الثلاث

- أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية قطر 2025 عن طرح تذاكر المباريات للبيع حصرياً لحاملي بطاقات فيزا من 15 إلى 22 نوفمبر، ثم للجميع في 23 نوفمبر عبر الموقع الإلكتروني "www.roadtoqatar.qa". - تستضيف قطر المباريات الختامية في استاد أحمد بن علي في ديسمبر، وتشمل ديربي الأميركيتين وكأس التحدي، بمشاركة فرق مثل كروز أزول وبيراميدز وباريس سان جيرمان. - تتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، مع خيارات لذوي الإعاقة، ويمكن شراء 6 تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية قطر 2025، برعاية أرامكو، اليوم السبت، عن طرح تذاكر المباريات للبيع، على الموقع الإلكتروني "www.roadtoqatar.qa"، حصرياً لحاملي بطاقات فيزا خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما ستُطرح التذاكر على نطاق أوسع في 23 نوفمبر بدءاً من الساعة 8 صباحاً بتوقيت الدوحة.

وتحتضن دولة قطر المباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية في قطر 202، في 10 و13 و17 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل في استاد أحمد بن علي، الذي يُعد واحداً من أهم الملاعب المونديالية التي شهدت مباريات في كأس العالم 2022 للمنتخبات، بالتالي ستحضر العديد من الفرق لخوض المواجهات الثلاث، بينها ديربي الأميركيتين، وكأس التحدي، والقارات للأندية 2025.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي: "سيتمكن المشجعون من شراء تذاكر المباريات الثلاث التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، وبأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً (72 دولاراً أميركاً)، ويمكن شراء 6 تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة.

وتتوفر التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، ويمكنهم طلب هذه الأماكن من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى: accessibility-fic@sc.qa". وتقام أولى المباريات في ديربي الأميركيتين يوم الأربعاء في العاشر من ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، بين كروز أزول (المكسيك) وبطل كأس كونميبول ليبرتادوريس، الذي لم تُحدد هويته بعد، ثم يلعب المتأهل من هذه المواجهة لخوض كأس التحدي يوم 13 ديسمبر، بنفس التوقيت أيضاً أمام بيراميدز المصري الذي كان قد أطاح الأهلي السعودي في وقتٍ سابق، ليصل المنتصر على إثرها إلى اللقاء الأخير، أي نهائي كأس القارات يوم 17 ديسمبر، والذي سيكون طرفه المعروف مسبقاً نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، مع الإشارة إلى أن مباريات كأس القارات للأندية قطر 2025، تقام خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب، مما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر في استضافة أكثر من بطولة كبرى في نفس الفترة.