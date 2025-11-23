- تذاكر نهائيات كأس القارات للأندية 2025 في قطر متاحة الآن بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، مع خيارات مخصصة لذوي الإعاقة. - تستضيف قطر المباريات النهائية في استاد أحمد بن علي، حيث ستتنافس الأندية على ألقاب "ديربي الأميركتين"، "كأس التحدي"، و"كأس القارات للأندية". - تُقام المباريات في ديسمبر، مع مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كأس ليبرتادوريس، والفائز يواجه بيراميدز المصري، بينما يجمع النهائي باريس سان جيرمان والفائز بكأس التحدي.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية 2025، التي ستقام في قطر، طرح تذاكر المواجهات الثلاث الختامية من المسابقة الدولية للبيع، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، إذ تبدأ الأسعار من 20 ريالاً قطرياً. وتستضيف قطر المواجهات الثلاث الختامية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، في 10 و13 و17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في استاد أحمد بن علي، الذي شهد مواجهات مونديال 2022، إذ سيتم تتويج بطل المسابقة لأفضل نادٍ في العالم، كما تتنافس الأندية المشاركة للفوز بثلاثة ألقاب هي: ديربي الأميركتين، كأس التحدي، وكأس القارات للأندية.

ويمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الثلاث، التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، ويُتاح شراء ست تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة، وتتوفر التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وبأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً.

وتستضيف دولة قطر المباريات التالية: "ديربي" الأميركتين، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، عندما يلعب فريق كروز أزول المكسيكي ضد بطل بطولة كأس ليبرتادوريس على استاد أحمد بن علي، فيما سيلعب الفائز من هذا اللقاء أمام بيراميدز المصري في الثالث عشر من الشهر نفسه، فيما سيجمع نهائي كأس القارات بين باريس سان جيرمان والمنتصر بلقب كأس التحدي في السابع عشر من الشهر ذاته.

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد، في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب على استاد لوسيل المونديالي، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، والذي شهد النهائي التاريخي لمونديال 2022. وتقام مباريات هذه النسخة، خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب 2025، ما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر، وقدرتها على استضافة أكثر من بطولة كبرى في االوقت ذاته.