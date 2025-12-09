كأس القارات.. قطر تُعلن جاهزيتها للحدث الكبير

- أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية 2025 في قطر عن اكتمال الاستعدادات لاستضافة المباريات الختامية في استاد أحمد بن علي، مما يعكس الثقة الدولية في قدرات قطر التنظيمية. - أكد حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق، أن التزام قطر باستضافة البطولات يعزز كرة القدم في الخليج ويدعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى كفاءة المنظومة التشغيلية في تنظيم بطولات عالمية متزامنة. - أشاد روبرتو غراسي من "فيفا" بالشراكة مع قطر، مؤكدًا جاهزية الدولة لاستضافة البطولة بفضل بنيتها التحتية العالمية، معربًا عن تطلعه للنسخة الثانية من البطولة.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية 2025، في مؤتمر صحافي، عُقد اليوم الثلاثاء، اكتمال جميع الاستعدادات في دولة قطر، من أجل استضافة المباريات الثلاثة الختامية من المسابقة الدولية.

وستقام مباريات البطولة على استاد أحمد بن علي، أيام 10 و13 و17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب 2025، في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة الخليجية العربية، والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الدولية في استضافة بطولات عالمية، إذ أشارت اللجنة المحلية المنظمة إلى أن هذه النسخة تحظى باهتمام واسع من جماهير المنطقة والعالم، ما يعكس الزخم الكبير، الذي تكتسبه البطولة قبل انطلاق مبارياتها.

وقال المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية باللجنة المحلية المنظمة، حسن ربيعة الكواري: "إن التزام قطر باستضافة بطولات عالمية ينبع من إيماننا بأهمية الارتقاء بكرة القدم على جميع المستويات، بدءاً من تعزيز المنافسة في منطقة الخليج، ولم شمل العالم العربي في كأس العرب، ودعم المواهب الشابة، وصولاً إلى استقبال أبطال العالم في كأس القارات للأندية". وفي إطار تأكيد جاهزية الدولة لتنظيم بطولات موازية بمستوى عالمي، أضاف: "إن إقامة عدة بطولات بالتزامن يبرز كفاءة المنظومة التشغيلية في قطر، ويجسد الطموح الرياضي والإرث، الذي نعتز به على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ومن جانبه قال المسؤول عن البطولة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، روبرتو غراسي: "نعلن اليوم جاهزيتنا لاستضافة البطولة الثالثة، التي تنظمها قطر خلال هذه الفترة، في تأكيد جديد على قوة الشراكة مع دولة قطر. ونحن نؤمن بقدرتها على استضافة أفضل البطولات في العالم، بفضل بنيتها التحتية ذات المعايير العالمية. نود أن نشكر جميع الشركاء والجهات المعنية على دورهم في تنفيذ هذه الفعاليات، ونتطلع إلى النسخة الثانية من كأس القارات للأندية، بما يعكس النجاح اللافت، الذي حققته النسخة الرائعة في العام الماضي".