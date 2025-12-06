كأس القارات في قطر... متعة إضافية خلال أيام راحة كأس العرب

- تنطلق بطولة كأس القارات للأندية في قطر بمواجهة بين فلامنغو البرازيلي وكروز آزول المكسيكي في 10 ديسمبر، لتكون بداية المباريات الختامية التي تتزامن مع كأس العرب 2025. - تُبرز البطولة قدرات قطر التنظيمية، حيث تتاح تذاكر المباريات بثلاث فئات، مع خيارات لذوي الإعاقة، وبأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً. - يُقام اللقاء على استاد أحمد بن علي، مع سهولة الوصول عبر مترو الرفاع، والفائز سيواجه بيراميدز المصري، ثم باريس سان جيرمان في النهائي.

تقترب بطولة كأس القارات للأندية من انطلاق رحلتها في قطر، حين يلتقي نادي فلامنغو البرازيلي المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس نظيره المكسيكي كروز آزول في ديربي الأميركيتَين يوم العاشر من ديسمبر/كانون الثاني في الدوحة، ليُمثل هذا اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية البطولة، والتي ستُقام خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً.

وقالت اللجنة المنظمة حول قدرة قطر على استضافة العديد من الأحداث في وقتٍ واحد: "إنّه تأكيد جديد للقدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الدولية لاستضافة بطولات عالمية. ويُمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الثلاث التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، ويتاح شراء ستّ تذاكر حداً أقصى للشخص الواحد لكل مباراة. وتتوفر التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات أماكن مخصّصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وبأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، ويمكنهم طلب هذه الأماكن من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى: accessibility-fic@sc.qa".

ويلعب كروز أزول وفلامنغو على استاد أحمد بن علي في العاشر من ديسمبر بتمام الساعة الثامنة بتوقيت الدوحة، ثم يلتقي الفائز مع بيراميدز المصري، والمنتصر يواجه باريس سان جيرمان في النهائي، مع العلم أن قطر كانت قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.

ويُمكن الوصول إلى استاد أحمد بن علي بكل سهولة من خلال محطة مترو الرفاع على الخط الأخضر، وسيوفر الملعب تجربة تتميز بالإتاحة وسهولة الوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة.