كأس العرب 2025 يكسر الرقم القياسي في الحضور الجماهيري تاريخياً

- رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري: بطولة كأس العرب 2025 في قطر حطمت الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري المسجل في نسخة 2021، حيث بلغ عدد الحضور 597,568 متفرجاً بعد 18 مباراة فقط. - مباريات مثيرة وجماهير غفيرة: شهدت مباريات قطر ضد تونس وسوريا ضد فلسطين حضوراً جماهيرياً كبيراً، مع 48 ألف متفرج في ملعب البيت و39 ألفاً في ملعب المدينة التعليمية. - استضافة مميزة في قطر: تستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً في ستة استادات مونديالية، مع توقعات بوصول الحضور إلى مليون متفرج.

كسرت بطولة كأس العرب نسخة عام 2025، الرقم القياسي في الحضور الجماهيري للمباريات، والمُسجل في نسخة عام 2021 التي استضافتها قطر أيضاً، وذلك بعد حضور جماهيري كبير في مباراتي قطر وتونس وسورية وفلسطين في ختام الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة العربية.

وبلغ عدد المشجعين الذين حضروا مباريات بطولة كأس العرب 2025، قبل الجولة الختامية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة، 510,568 متفرجاً، ومع حضور حوالى 48 ألف متفرج في مواجهة قطر صاحب الأرض وتونس في ملعب البيت، وحضور حوالي 39 ألفا، في مواجهة سورية وفلسطين في ملعب المدينة التعليمية، كسرت بطولة كأس العرب 2025، الرقم القياسي بالحضور الجماهير تاريخياً بالوصول إلى 597,568.

وكانت نسخة 2021، شهدت الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولات العربية، إذ وصل العدد إلى 571,605 متفرجين، في 32 مباراة، واحتاجت النسخة الحالية من البطولة العربية 18 مباراة فقط لكسر الرقم القياسي، ما يُشير إلى إمكانية الوصول إلى حضور جماهيري ضخم يُناهز المليون متفرج في المدرجات مع ختام البطولة ولعب جميع المباريات الـ32.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025 لكرة القدم، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم قطر 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.