كأس العرب 2025 والملحق: 7 بطاقات مؤهلة في الملعب

- ستُقام مباريات الملحق المؤهل لكأس العرب 2025 في الدوحة يومي 25 و26 نوفمبر، حيث يتنافس 14 منتخباً على سبع بطاقات مؤهلة لدور المجموعات، مع انضمام الفائزين إلى تسعة منتخبات تأهلت مسبقاً. - يواجه منتخب الكويت موريتانيا، والفائز ينضم لمجموعة مصر والأردن والإمارات، بينما يلتقي فلسطين وليبيا، والفائز ينضم لمجموعة قطر وتونس، مع مواجهات أخرى تشمل سورية وجنوب السودان. - تستكمل المباريات يوم الأربعاء بمواجهات بين البحرين وجيبوتي، عُمان والصومال، ولبنان والسودان، لتحديد المنتخبات المتأهلة للمجموعات المتبقية.

ستُلعب يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العرب 2025، وسيتنافس 14 منتخباً من أجل حسم سبع بطاقات مؤهلة إلى البطولة العربية، وستُقسم مباريات الملحق التي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين (25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025).

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025، النسخة الثانية توالياً بعد نسخة عام 2021، حيثُ سيتنافس 14 منتخباً على سبع بطاقات مؤهلة إلى دور المجموعات، على أن ينضم سبعة منتخبات إلى تسعة سبق لها أن تأهلت، وهي المنتخبات الأعلى تصنيفاً في آسيا، مع التنويه بأن منتخبي الجزائر وتونس وصلا إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية، وانتهت بتتويج منتخب الجزائر بالفوز (2-صفر).

وسيواجه منتخب الكويت منافسه منتخب موريتانيا، الثلاثاء (في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة)، ثم يلتقي منتخب فلسطين منافسه منتخب ليبيا في اليوم نفسه بتمام الساعة السادسةً مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وسيلتحق الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا بمنتخبات المجموعة الثالثة التي تضم حالياً منتخبات مصر والأردن والإمارات.

في المقابل سيلتحق الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا، بمنتخبات المجموعة الأولى التي تضمّ حالياً قطر صاحبة الأرض ومنتخب تونس والفائز من مواجهة الملحق بين سورية وجنوب السودان، كما يشهد اليوم نفسه مواجهة منتخبي سورية وجنوب السودان (الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، والفائز سيلتحق بمنتخبات المجموعة الأولى مباشرةً.

في المقابل ستُستكمل مباريات الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العرب 2025، بأربع مواجهات في يوم واحد، الأربعاء، إذ سيلعب البحرين مع جيبوتي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، والفائز سيلتحق بمنتخبات المجموعة الرابعة التي تضم حالياً منتخبي الجزائر والعراق، ومنتخب من مواجهة الملحق بين منتخبي لبنان والسودان.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي عُمان والصومال في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة، وسيلتحق الفائز بمنتخبات المجموعة الثانية التي تضم المغرب والسعودية والفائز من مواجهة الملحق بين اليمن وجزر القمر التي ستُلعب في اليوم نفسه (في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وآخر مباريات الملحق ستجمع منتخبي لبنان والسودان، والفائز سيلتحق بالمجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الجزائر والعراق والفائز من مواجهة (البحرين وجيبوتي).