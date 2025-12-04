كأس العرب 2025: قطر وتونس في اختبار تصحيح المسار

تتواصل منافسات بطولة كأس العرب 2025 في قطر بإثارة كبيرة، إذ يشهد اليوم الخميس إقامة مواجهتَين بالغتي الأهمية، ضمن المجموعة الأولى، في جولة قد تلعب دوراً محورياً في تحديد ملامح المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية مبكراً. فمع دخول المنتخبات مرحلة البحث عن الثبات وحصد النقاط الحاسمة، تزداد الضغوط، وتتضح الصورة تدريجياً حول هوية المنتخبات القادرة على المنافسة في هذا العُرس العربي، الذي يشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتغطية إعلامية واسعة.

وتحمل مواجهتا اليوم طابعاً مفصلياً، إذ يدخل كل منتخب بشعار "لا مجال لإهدار النقاط"، في ظل تقارب المستويات، ورغبة الجميع في استثمار الجولة الثانية لتصحيح المسار، أو تعزيز الانطلاقة. وتترقب الجماهير العربية ما ستسفر عنه نتائج هذه الجولة، التي قد ترسم الخطوط الأولى لخريطة المرشحين في المجموعة الأولى، وتجعل صراع التأهل أكثر وضوحاً قبل الجولة الختامية. وسيحاول منتخب تونس تعويض إخفاقه في اللقاء الأول، الذي خسر فيه أمام سورية بهدف دون رد، عندما يواجه نظيره الفلسطيني على استاد لوسيل المونديالي (16:30 بتوقيت القدس المحتلة).

وتُعتبر المشاكل الهجومية نقطة سلبية رافقت "نسور قرطاج"، خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن معدلات التهديف كانت ضعيفة، وتأكدت في مباراة موريتانيا الودية (1ـ1). ورغم أن منتخب تونس، كان مميزاً دفاعياً في تصفيات كأس العالم 2026، بعدم قبول أي هدف، إلا أنّ مرماه اهتزّ في آخر أربع مباريات توالياً، منها ثلاث مواجهات ودية، ما يؤكد أن "النسور" افتقدوا نقطة قوتهم الأساسية، وكل المؤشرات تؤكد أن المهمة في كأس العرب ستكون صعبة. ورغم غياب العديد من النجوم البارزين عن صفوف المنتخب في كأس العرب، خصوصاً الناشطين في بطولات أوروبا، فإنّ الثقة تبقى مرتفعة بـ"نسور قرطاج" للتفوق على إنجازهم في النسخة الماضية، عندما بلغوا اللقاء النهائي عام 2021، قبل الخسارة أمام منتخب الجزائر بهدفين دون رد.

ومن جهتها، ستحاول كتيبة "الفدائي"، ضمان العبور المبكر إلى الدور الثاني من البطولة، بعد الانتصار في اللقاء الأول على قطر، مستضيف المسابقة، بهدف دون رد. وينتظر منتخب فلسطين، تألق النجم عدي الضباغ، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، الذي يبدو أنه يتجه لترسيخ رقم قياسي سيصعب تجاوزه لسنوات. ويمتاز مهاجم الزمالك بقوته وسرعته وقدرته على التعامل بمهارة مع الكرات الهوائية والأرضية، إلى جانب خبرته الأوروبية في الدوريات البرتغالية والبلجيكية والإسكتلندية. ومن المؤكد أنه سيكون عنصراً محورياً في طموحات منتخب بلاده للتقدم في كأس العرب بقطر.

ويجد منتخب فلسطين نفسه، كما حال العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة، أمام بعض الغيابات المؤثرة في تشكيلته الأساسية، سواء بسبب الإصابات أو الظروف الفنية. ورغم ذلك، لم تتراجع عزيمة "الفدائي"، الذي نجح في تحقيق انتصار مهم في المباراة الافتتاحية، مؤكداً قدرته على المنافسة وتجاوز الظروف الصعبة. ولا يختلف حال منتخب قطر كثيراً عن حال نظيره التونسي، إذ يدخل "العنابي" الجولة الثانية بحثاً عن استعادة توازنه والعودة سريعاً إلى مسار المنافسة، وذلك من بوابة مواجهة المنتخب السوري، على استاد خليفة الدولي (19:00 بتوقيت القدس المحتلة). وتعرّض المنتخب القطري لخسارة مفاجئة في لقاء الافتتاح أمام فلسطين، وهي نتيجة وضعت الجهاز الفني، بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي تحت ضغط مبكر، خصوصاً في ظل الانتقادات التي طاولت الأداء الجماعي وغياب الفاعلية الهجومية.

وسيحاول لوبيتيغي إعادة ترتيب أوراقه وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بوضوح، أملاً في أن يقدّم الفريق ردة فعل مقنعة تمنحه أولى نقاطه في البطولة وتعيد له حظوظه قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من دور المجموعات. لكن مهمة "العنابي" لن تكون سهلة أمام منتخب سوري ظهر بصورة مميزة على المستوى التكتيكي، في مباراته الأولى، إذ نجح في تقييد مفاتيح لعب منتخب تونس، وفرض إيقاعه البدني والتنظيمي بطريقة لافتة، ما جعله يحظى بإشادة واسعة رغم خروجه بنقطة التعادل. وتُعد المباراة بمثابة مفترق طرق للطرفين، فبينما يبحث القطريون عن العودة إلى الواجهة سريعاً، يسعى المنتخب السوري إلى مواصلة عروضه القوية، وتأكيد جاهزيته للمنافسة على إحدى بطاقات العبور، ما يجعل المواجهة واحدة من أبرز محطات اليوم في كأس العرب "قطر 2025".