أثنى قادة مشجّعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025 على الدور المميز، الذي قدمتّه اللجنة العليا للمشاريع والإرث في خدمة المشجعين الموجودين في المسابقة، التي تنتهي في الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكرّمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادة المشجّعين، الذين شاركوا في بطولة كأس العرب قطر 2025، وفي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، بسبب مجهوداتهم اللافتة في تنظيم الحضور الجماهيري، وإيصال الرسائل الرياضية بروح رياضية عالية من خلال مدرّج كرة القدم. وأكد قادة المشجعين استمتاعهم بالتجربة في البطولات، التي نظّمتها دولة قطر مؤخراً، لافتين الانتباه إلى أن "الناتج النهائي في المدرّج لم يولد في بطولة كأس العرب، أو كأس العالم تحت 17 عاماً، وإنما جاء بعد عمل كبير وتنسيق تام بين اللجان المختصة، وروابط المنتخبات المختلفة".

وقال رئيس رابطة مشجعي منتخب فلسطين في قطر، محمد عبد الهادي، إن "اللجنة العليا للمشاريع والإرث تدعمنا دائماً، طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، وتجميعها لنا في فعالية واحدة جزء من عملها الرائع". ومن جانبه وصف رئيس رابطة مشجعي منتخب العراق، مهدي الكرخي، دور اللجان المختصّة في دعم الجماهير بالجنود المجهولين، مضيفاً: "أتمنى أن تقام كل البطولات في قطر، وأن تقام كل عام كذلك، لأنها دولة تعرف كيف تنظّم الفعاليات، وتمتلك ملاعب مميّزة وقريبة من بعضها البعض".

ووصل عدد الحضور الجماهيري لبطولة كأس العرب قطر 2025، بعد نهاية مباريات دور المجموعات وربع النهائي، إلى مليون و22 ألفاً و592 مشجعاً، حسبما أعلن منظمو البطولة، وظهر رقم "مليون" مشجّع على الشاشة العملاقة في ملعب البيت أثناء مباراة منتخبي الجزائر والإمارات، في ختام لقاءات الدور ربع النهائي. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الجماهير مع الوصول إلى المراحل الحاسمة للبطولة، إذ تستعد جماهير منتخبات: الأردن والسعودية والمغرب والإمارات، لتقديم نفسها بقوّة خلال مباريات الدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية، أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.