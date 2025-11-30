كأس العرب 2025.. رحلة مرتقبة لتحطيم أرقام النسخة السابقة

- توقعات عالية لكأس العرب 2025: تترقب الجماهير العربية انطلاق البطولة في قطر، مع آمال بتحقيق أرقام قياسية جديدة تتجاوز نسخة 2021 الناجحة تنظيمياً وجماهيرياً. - إحصائيات مبهرة لنسخة 2021: شهدت البطولة تسجيل 83 هدفاً و101 بطاقة صفراء، مع حضور جماهيري قياسي بلغ 63439 مشجعاً في مباراة قطر والإمارات، وبيع 631742 تذكرة. - تنظيم متكامل وتكنولوجيا متقدمة: أُصدرت 174 ألف بطاقة مشجع، واستخدم 2.5 مليون شخص وسائل النقل العام، مما يعكس نقلة نوعية في التنظيم التقني للبطولة.

تترقّب جماهير المنتخبات العربية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب "قطر 2025"، التي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وسط آمال كبيرة بأن تشهد أرقاماً قياسية جديدة، تتجاوز ما تحقق في النسخة الماضية عام 2021، التي كانت واحدة من أنجح النسخ تنظيمياً وجماهيرياً في تاريخ البطولة.

أرقام فنية

سُجّل 83 هدفاً، خلال بطولة 2021، بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وتصدّر التونسي سيف الدين الجزيري قائمة الهدافين بأربعة أهداف. وشهدت البطولة إشهار 101 بطاقة صفراء و13 أخرى حمراء، وأدار مبارياتها 12 حكم ساحة، و24 حكماً مساعداً و16 حكم فيديو من مختلف القارات.

حضور جماهيري قياسي في كأس العرب 2021

شهدت كأس العرب 2021 إقبالاً جماهيرياً هائلاً، إذ تجاوزت نسبة الحضور في العديد من المباريات 80% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، بحسب تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رغم القيود الصحية المتعلقة بجائحة كورونا حينها. وسُجّل رقم قياسي لأكبر حضور جماهيري في تاريخ كرة القدم القطرية، بلغ 63439 مشجعاً في مباراة قطر والإمارات على استاد البيت. أما إجمالي التذاكر المبيعة فبلغ 631742 تذكرة، وشكّلت التذاكر الرقمية نسبة 92% من المبيعات، ما يعكس نقلة نوعية في التنظيم التقني للبطولة.

أرقام تنظيمية مبهرة

بلغ عدد أعضاء الوفود الرسمية 842 شخصاً، من بينهم 387 لاعباً، فيما شهدت البطولة إقامة 64 حصة تدريب رسمية، و118 حصة تدريب إضافية في منشآت كأس العالم قطر 2022، وتم إصدار أكثر من 50 ألف تصريح رسمي للعاملين والإعلاميين، في حين حصل أكثر من 1000 صحافي على تصاريح تغطية البطولة، بينهم 15% من حاملي حقوق البث.

مواكبة تكنولوجية وتنظيم متكامل

أُصِدرت أكثر من 174 ألف بطاقة مشجع، أتاحت لحامليها الدخول إلى الملاعب واستخدام وسائل النقل العام مجاناً. كما أظهرت الإحصاءات أن 2.5 مليون شخص استخدموا وسائل النقل العام خلال فترة البطولة، بفضل تخصيص 600 حافلة وتشغيل المترو، الذي نقل مئات الآلاف يومياً، نحو ملاعب المباريات والمناطق الترفيهية.

تطلعات نسخة 2025

مع اقتراب نسخة 2025، يترقب عشاق كرة القدم العربية ما إذا كانت البطولة الجديدة ستنجح في تحطيم الأرقام المبهرة، التي سُجّلت في النسخة السابقة، فكل المؤشرات التنظيمية والجماهيرية تشير إلى أن كأس العرب 2025 ستكون محطة استثنائية جديدة في تاريخ كرة القدم العربية، سواء على مستوى الحضور الجماهيري، أو التفاعل الإعلامي، أو الإثارة داخل الملاعب.