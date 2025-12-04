كأس العرب 2025: جماهير سودانية تُردد أهازيجها احتفاء بمنتخبها

اجتمع عدد من مشجعي منتخب السودان في سوق واقف بالعاصمة القطرية، للاحتفاء بمشاركة منتخبهم "صقور الجديان" في بطولة كأس العرب 2025، التي تنتهي في 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، على طريقتهم الخاصة، فراحوا يردّدون الأهازيج السودانية.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" تجمهر مجموعة من جماهير منتخب السودان في سوق واقف بالدوحة، مردّدين أهازيج: "فوق فوق سودانا فوق"، وغيرها من الأغاني الشعبية في السودان، تعبيراً عن فرحتهم بمشاركة المنتخب في البطولة.

وحجز منتخب السودان بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، بعدما تجاوز عقبة منتخب لبنان في التصفيات بهدفين مقابل هدف، في مواجهة عرفت حضوراً جماهيراً كثيفاً من قبل مناصري "صقور الجديان"، الذين ألهبوا حماس نجومهم، بعدما لعبوا منذ الدقيقة 22 من عمر الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب 2025 عن وضع منتخب السودان في المجموعة الرابعة، التي تعد قوية للغاية، نظراً لوجود منتخب الجزائر حامل اللقب، وأيضاً منتخب العراق صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة، بالإضافة إلى منتخب البحرين، الذي يُمنّي نفسه بصناعة الحدث، وحسم تأهله إلى الدور القادم، ومُصالحة جماهيره الغاضبة بعد خيبة الأمل الكبرى، نتيجة الفشل في التأهل عبر التصفيات الآسيوية إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.