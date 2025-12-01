كأس العرب 2025 تُهدد مستقبل مدربين قبل المونديال

- استراتيجيات تدريبية متنوعة: اختارت بعض المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025 في قطر الاعتماد على المدرب الأول، بينما لجأت منتخبات مثل الجزائر والمغرب ومصر إلى مدربي المنتخبات الرديفة بسبب انشغال لاعبيها المحترفين في أوروبا وتركيزها على كأس أفريقيا. - ضغوط جماهيرية وتأثيرات مستقبلية: المشاركة في كأس العرب تشكل تهديداً لمستقبل بعض المدربين، حيث أن الفشل قد يؤثر على مشاركتهم في كأس العالم المقبلة، مما يضع ضغوطاً كبيرة عليهم لتحقيق النجاح. - تحديات خاصة لسامي الطرابلسي: يواجه مدرب تونس، سامي الطرابلسي، وضعاً معقداً بعد الانتقادات الأخيرة، حيث يشارك منتخب تونس في كأس العرب وكأس أفريقيا، مما يزيد من التحديات أمامه.

اختار بعض المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر، اعتباراً من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، الاعتماد على المدرب الأول، خاصة بعض المنتخبات، التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها الصيف المقبل، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، في وقت اختارت فيه منتخبات أخرى الاعتماد على مدرب المنتخب الرديف، مثل الجزائر والمغرب ومصر، بحكم أنها تملك عدداً كبيراً من اللاعبين، الذين يخوضون تجارب احترافية في أوروبا ولا يمكنهم المشاركة في كأس العرب، إضافة إلى رغبتهم في التركيز على كأس أفريقيا.

وتُعتبر المشاركة في كأس العرب 2025 تهديداً لمستقبل بعض المدربين، وقد تحول دون مشاركتهم في كأس العالم المقبلة، ذلك أن هذه البطولة تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظراً لأن النسخة الماضية أعادت الاعتبار للمسابقات العربية، ومن المتوقع أن يكون النجاح الجماهيري كبيراً في هذه النسخة، ما سيسلط ضغطاً كبيراً على المدربين، من أجل إسعاد الجماهير عبر التقدم في المسابقة والوصول إلى أدوار متقدمة من البطولة. ذلك أن الفشل في هذه المسابقة قد يُضعف بعض المدربين، مثل مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، ومدرب تونس، سامي الطرابلسي، ومدرب الأردن المغربي جمال السلامي، ومدرب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، وهذه المنتخبات ستشارك في كأس العالم المقبلة.

ويبدو وضع سامي الطرابلسي الأكثر تعقيداً، فبعد المشاركة في كأس العرب في قطر، سيكون منتخب تونس مشاركاً في كأس أفريقيا أيضاً، ومِن ثمّ فإن الخطر يُحدق بمدرب "نسور قرطاج"، خاصة بعد الانتقادات التي طاولته، إثر المباريات الودية الأخيرة.