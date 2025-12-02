كأس العرب وملوك الوصافة... الأكثر خسارةً في النهائي

تخوض المنتخبات العربية بطولة كأس العرب 2025، التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة، حتى 18 منه، إذ يتنافس 16 منتخباً من أجل الوصول إلى المباراة النهائية التي ستُلعب في ملعب لوسيل المونديالي.

وتبرز إلى الواجهة قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025، المنتخبات ملوك الوصافة في البطولة، والتي تُعد الأكثر خسارةً للمباريات النهائية تاريخياً، إذ فشلت في التتويج في أكثر من مرة بعد وصولها إلى المباراة النهائية، رغم أنها كانت تملك فرصة مُميزة لرفع الكأس الذهبية في الختام ودخول سجلات تاريخ المنتخبات المُتوجة بلقب بطولة كأس العرب.

ويُعد منتخب سورية الذي فاز على تونس بهدف نظيف أمس الاثنين، الأكثر احتلالاً للوصافة في بطولة كأس العرب تاريخياً، إذ وصل إلى ثلاثة نهائيات وخسرها في سنوات 1963 و1966 و1988، ففي الأولى خسر أمام منتخب تونس في النهائي، وفي الثانية خسر أمام منتخب العراق (2-1)، ثم في نسخة عام 1988، خسر أمام منتخب العراق بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي (1-1).

أما المنتخب الثاني في قائمة الأكثر احتلالاً للوصافة فهو منتخب ليبيا، الذي حلّ وصيفاً مرتين في نسختَي 1964 و2012، ففي الأولى خسر أمام منتخب العراق، وفي الثانية أمام منتخب تونس بركلات الترجيح (3-1)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة (1-1)، ليفقد منتخب ليبيا فرصتَين ذهبيتين للصعود إلى منصة التتويج بطلاً للعرب في النسختَين المذكورتين كما فشل في التأهل للنسخة الحالية من كأس العرب.

واحتل منتخب البحرين المركز الثاني مرتين في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العرب، وهو من أكثر المنتخبات احتلالاً للوصافة في المنافسة، وكان ذلك في نسختَي 1985 عندما خسر أمام منتخب العراق بهدف نظيف في النهائي، وخسارة أمام منتخب السعودية بهدف نظيف في نهائي نسخة عام 2002، ولو فاز بهذين النهائيين، لكان اليوم انضم إلى قائمة الأبطال المُتوجين بلقب بطولة كأس العرب.