كأس العرب ومعضلة صاحب الأرض... 59 عاماً والفرحة للضيف

- تنطلق بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة بمشاركة 16 منتخباً عربياً، حيث تسعى قطر لكسر لعنة عدم تتويج صاحب الأرض منذ 1966. - تاريخياً، لم يتوج سوى منتخب العراق بلقب البطولة على أرضه في 1966، بينما فشلت المنتخبات المستضيفة الأخرى في تحقيق اللقب، باستثناء وصول قطر للنهائي في 1998. - تتجه الأنظار نحو قطر في 2025، حيث يأمل المنتخب القطري في تحقيق أول لقب له في البطولة وكسر اللعنة المستمرة منذ 59 عاماً.

تنطلق بطولة كأس العرب 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وتستمر حتى الـ20 منه، حيثُ سيتنافس 16 منتخباً عربياً على اللقب، وقبل انطلاق منافسات البطولة تبرز إلى الواجهة لعنة صاحب الأرض في عدم التتويج باللقب منذ 59 سنة.

وفي عشر نسخٍ من بطولة كأس العرب، تُوج منتخب واحد فقط كان يستضيف البطولة على أرضه وبين جماهيره، وهو منتخب العراق في نسخة عام 1966، عندما وصل إلى المباراة النهائية وتفوق على منتخب سورية (2-1)، وحقق لقب البطولة العربية، وبعد ذلك أقيمت البطولة في سبع نسخ، لم تشهد أي نسخة منها تتويج صاحب الأرض الذي لم يصل إلى المباراة النهائية أيضاً إلا مرة واحدة في عام 1998، لتستمر لعنة صاحب الأرض على مدى 59 سنة متتالية قبل انطلاق نسخة عام 2025.

ففي نسخة عام 1985، استضافت السعودية البطولة ووصل منتخبا العراق والبحرين إلى النهائي وتُوج العراقيون باللقب آنذاك، وفي نسخة عام 1988، تُوج منتخب العراق مجدداً بفوزه على منتخب سورية في النهائي، واستضاف البطولة آنذاك الأردن، وفي نسخة عام 1992، أقيمت البطولة في سورية، ووصل إلى النهائي كل من مصر والسعودية، وخطف منتخب الفراعنة اللقب بالفوز (3-2).

وفي نسخة عام 1998 التي احتضنتها قطر، وصل صاحب الأرض إلى النهائي ولكنه خسر أمام منتخب السعودية (3-1)، وفي نسخة عام 2002 التي استضافتها الكويت، وصل منتخبا السعودية والبحرين إلى النهائي، وتُوجت السعودية باللقب بعد الفوز بهدف نظيف بعد التمديد، وفي نسخة عام 2012 التي احتضنتها السعودية، تُوج منتخب المغرب باللقب بعد التفوق على ليبيا في النهائي (3-1 بركلات الترجيح)، وفي النسخة الأخيرة في عام 2021 التي احتضنتها قطر، تفوق منتخب الجزائر على تونس في النهائي بهدفين نظيفين.

وستكون العين على منتخب قطر في نسخة كأس العرب 2025، من أجل كسر لعنة عدم تتويج صاحب الأرض منذ نسخة عام 1966؛ ففي حال تُوج منتخب العنابي بأول لقب له في بطولة كأس العرب، فإن اللعنة ستُكسر أخيراً بعد طول انتظار، أما في حال عدم تتويج قطر، فإن لعنة صاحب الأرض ستمتد حتى نسخة عام 2029، وتستمر اللعنة بعدها لمدة 63 سنة متتالية.