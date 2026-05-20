كأس العرب "قطر 2025": مكاسب اقتصادية استثنائية

- حققت بطولة كأس العرب "قطر 2025" قيمة اقتصادية بلغت 2.89 مليار ريال قطري، مما عزز قطاع السياحة وزاد الإيرادات في السفر والضيافة والتجزئة، مع حضور 305,015 مشجعاً دولياً. - أكد جاسم عبدالعزيز الجاسم على دور الفعاليات الرياضية في تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030، حيث جمعت البطولة ملايين المشجعين وعززت مكانة قطر كوجهة رياضية وسياحية. - استفادت البطولة من البنية التحتية المتطورة بعد كأس العالم 2022، مع استخدام ستة استادات عالمية وتقديم خدمات إعلامية متكاملة، مما أسهم في تغطية إعلامية قوية.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم، أن بطولة كأس العرب "قطر 2025"، التي أُقيمت خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 حققت قيمة اقتصادية إجمالية بلغت 2.89 مليار ريال قطري للاقتصاد المحلي. وأظهرت دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي أُجريت بالشراكة مع شركة نيلسين سبورت، الرائدة في تحليلات الرياضة، أن البطولة شكلت محفزاً رئيسياً لقطاع السياحة في قطر خلال عام 2025، وأسهمت في زيادة الإيرادات عبر قطاعات السفر والضيافة والتجزئة.

وبحسب موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، اليوم الأربعاء، فقد شهدت بطولة كأس العرب الأخيرة حضور 305.015 مشجعاً من خارج دولة قطر، ما أسفر عن إنفاق بلغ 288.9 مليون ريال قطري على تذاكر الطيران، و315.5 مليون ريال قطري على الإقامة الفندقية، وحجز 1.5 مليون ليلة فندقية خلال فترة البطولة. كما أشار 97% من المشجعين الدوليين إلى أن البطولة كان لها أثر إيجابي على صورة دولة قطر.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، جاسم عبدالعزيز الجاسم، في تصريحات للمصدر ذاته: "تواصل الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس العرب، دورها محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فقد جمعت النسخة الثانية من البطولة ملايين المشجعين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم في احتفال استثنائي بالثقافة العربية وروح الأخوة، إلى جانب منافسات كروية على أعلى مستوى، ما عزّز مكانة قطر وجهة رائدة عالميًا في مجالي الرياضة والسياحة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة إرث قطر 2022 من خلال استضافة فعاليات عالمية المستوى لا تكتفي بالاحتفاء بثقافة الدولة الغنية وكرم ضيافتها، بل تسهم أيضاً في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي طويل الأمد يدعم أهداف الدولة ورؤيتها للنمو المستدام". وخلال فترة البطولة، تم تحقيق إيرادات بقيمة 246.1 مليون ريال قطري من مبيعات الأغذية والمشروبات، في ظل إقبال المشجعين على تجربة الخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي في الدولة. كما بلغ الإنفاق في قطاع التجزئة 200.7 مليون ريال قطري، عبر أبرز الوجهات السياحية في الدولة.

وسجّلت نفقات النقل المحلي 84.2 مليون ريال قطري، حيث استفاد المشجعون من منظومة النقل العام الحديثة في قطر للتنقّل بسهولة واستكشاف مختلف المعالم السياحية والثقافية في الدولة. واعتمدت البطولة على البنية التحتية المتطورة التي أُنشئت عقب كأس العالم قطر 2022، حيث استُخدمت ستة استادات عالمية سبق أن استضافت مباريات المونديال التاريخي، فيما سجلت اللجنة المنظمة إنفاقاً تشغيلياً بقيمة 793.6 مليون ريال قطري شمل العمليات التشغيلية والترويج والخدمات اللوجستية على مستوى الدولة.

وطوال فترة البطولة، قدّمت اللجنة المحلية المنظمة مجموعة متكاملة من الخدمات الإعلامية عبر المركز الإعلامي الرئيسي، إلى جانب مركز بث مخصص في سوق واقف، الذي شكّل نقطة تجمع رئيسية للمشجعين خلال البطولة. وقد أسهم ذلك في تحقيق تغطية إعلامية قوية للبطولة وللدولة المستضيفة، مولدةً قيمة إعلامية بلغت 241 مليون ريال قطري، كما أسهم التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية في تحقيق أثر اقتصادي إضافي بلغ 24.6 مليون ريال قطري.

وجاءت البطولة ضمن موسم كروي استثنائي شهدته قطر، حيث استضافت الدولة أيضاً أول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 بمشاركة 48 منتخباً، إلى جانب كأس القارات للأندية قطر 2025. وبصفتها مركزاً عالمياً رائداً للرياضة، تستعد دولة قطر حالياً، لاستضافة النسخة الثانية من أصل خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2026.