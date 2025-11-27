كأس العرب قطر 2025: اكتمال عقد المجموعات وسط ترقب جماهيري

- مجموعات كأس العرب 2025: تضم المجموعة الأولى قطر، تونس، سورية، وفلسطين، حيث يتوقع أن تكون المنافسة قوية مع عودة سورية وفلسطين بعد الملحق. المجموعة الثانية يقودها المغرب، مع السعودية، عُمان، وجزر القمر، في منافسة قوية رغم أسبقية المغرب والسعودية. - المجموعة الثالثة والرابعة: تضم مصر، الأردن، الإمارات، والكويت، حيث تبدو فرص التأهل وافرة لمصر والأردن. المجموعة الرابعة يقودها حامل اللقب الجزائر، مع العراق، البحرين، والسودان، في منافسة مشتعلة. - توقعات البطولة: البطولة تعد تاريخية بمشاركة منتخبات تأهلت لكأس العالم 2026، مع توقعات بحضور جماهيري غفير، رغم مشاركة بعض المنتخبات بمنتخب الرديف.

اتضحت تركيبة مجموعات كأس العرب قطر 2025 رسمياً، وذلك بعد اكتمال التصفيات يوم الثلاثاء، التي ابتسم خلالها الحظ للعديد من المنتخبات لتكون حاضرة في البطولة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، في نسخة تبدو تاريخية، وذلك بمشاركة منتخبات تأهلت أيضاً إلى كأس العالم 2026، وهي منتخبات: الأردن والمغرب وتونس والجزائر ومصر والسعودية، ورغم أن بعض المنتخبات ستشارك في البطولة بمنتخب الرديف، فإن ذلك لا يُضعف فرصها في التألق في المسابقة التي ستكون مشتعلة وسط توقعات بحضور جماهيري غفير.

وستضمّ المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، مضيف البطولة، منتخب قطر، الذي بلغ المربع الذهبي في النسخة الماضية، وسيعتمد على المنتخب الأول، إضافة إلى وصيف نسخة 2021، منتخب تونس، وكذلك منتخب سورية، العائد من بعيد والذي سبق له التألق في النسخة الماضية بالانتصار على تونس، إضافة إلى منتخب فلسطين المتوهج، وقد تأهلت سورية وفلسطين بعد خوض الملحق.

أما المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025، فيقودها منتخب المغرب، الذي بلغ بدوره ربع نهائي النسخة الماضية، والذي يتكون من معظم العناصر، التي تُوجت ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين، إضافة إلى منتخبي السعودية وعُمان، ثم جزر القمر، التي كسبت آخر بطاقات التأهل، ومِن ثمّ سنشهد تنافساً قوياً في هذه المجموعة، رغم أسبقية المغرب والسعودية.

وستضم المجموعة الثالثة منتخب مصر، الذي بلغ المربع الذهبي في 2021، وكذلك منتخبات الأردن والإمارات والكويت، وهي مجموعة تبدو فيها فرص التأهل وافرة بالنسبة إلى المنتخبين الأردني والمصري، ذلك أن "النشامى" يقدمون مستويات جيدة في البطولات الأخيرة، ومنتخب مصر يملك تقاليد كبيرة تساعده في التألق.

أمّا المجموعة الرابعة والأخيرة، فيقودها حامل اللقب، منتخب الجزائر، إضافة إلى منتخب العراق الطامح إلى التعويض، وما زال معنياً بسباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إضافة إلى البحرين والسودان، ويتوقع أن يكون التنافس مشتعلاً في المجموعة، ورحلة الدفاع عن اللقب لن تكون سهلة على المنتخب الجزائري.