كأس العرب في قطر.. ترقب كبير بين قادة المُشجعين

- تترقب الجماهير بطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث تعد فرصة لتعزيز الروابط العربية والثقافة المشتركة، مما يجعلها احتفالية بالوحدة العربية. - منتخب الجزائر، حامل اللقب، يشارك بتوقعات عالية، حيث تعتبر كرة القدم وسيلة لتعزيز الانتماء والفخر الوطني، والبطولة فرصة للاحتفال بالوحدة العربية. - البطولة تعزز الهوية الثقافية في الدول العربية مثل المغرب ولبنان، وتتيح للمشجعين التواصل وتعزيز الانتماء، مما يعزز مكانة العالم العربي في المشهد الرياضي العالمي.

تترقب الجماهير الرياضية انطلاق منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي تبدأ منافساتها في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في قطر، وسط توقعات باشتداد المُنافسة، من أجل الوصول إلى منصة التتويج، والظفر باللقب الذي حققه منتخب الجزائر في النسخة الأخيرة.

وبالنسبة إلى قادة المشجعين المقيمين في قطر، تتجاوز أهمية النسخة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 مجرد إقامة مباريات في كرة القدم، ويرون فيها ملتقى يسلط الضوء على الروابط المشتركة للشعوب العربية والثقافة الغنية للمنطقة والشغف بكرة القدم، إذ عبّر عدد منهم، في حديثه مع اللجنة المنظمة، عن حماستهم وترقبهم لانطلاق الحدث الرياضي، الذي ينتظره الجميع.

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة، بصفته حامل لقب النسخة الماضية، بعد تغلبه على نظيره التونسي في المباراة النهائية على استاد البيت. ويرى قائد المُشجعين الجزائريين، عثمان عباسي، الذي يعمل مدير برامج ويقيم في قطر منذ عام 2013، أن المشجعين الجزائريين يتوقعون أن يقدم منتخب بلادهم أداءً استثنائياً يفوق المعتاد، مُضيفاً: "لن يكون مشوار منتخبنا في البطولة أمراً سهلاً، مع الأخذ بالاعتبار التحسن الملحوظ الذي شهدته المنتخبات العربية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، نطمح إلى أن يعود منتخب الجزائر حاملاً كأس البطولة للمرة الثانية على التوالي".

وعن أهمية كرة القدم في الجزائر، قال عباسي: "كرة القدم في الجزائر أكثر من مجرد لعبة، فهي توحد الناس، وتعزز الشعور بالانتماء والفخر، ووسيلة للتعبير عن هويتنا. تتميز كأس العرب بأهمية خاصة، لأنها تجمع منتخبات لدول تتكلم اللغة نفسها، وتتشارك الثقافة والشغف ذاتهما بكرة القدم. فالبطولة تتجاوز مجرد خوض مباريات، بل تمثل احتفالية داخل الملعب وخارجه بالوحدة العربية والاعتزاز بروابط الأخوة التي تجمعنا".

أما بالنسبة إلى فكريا الكواكيبي، قائدة المشجعين المغاربة، التي تعمل في المجال الأكاديمي وتقيم في قطر منذ 15 عاماً، فترى أن كرة القدم جزء لا يتجزأ من هويتها المغربية، مضيفةً: "كمواطنة مغربية، تشكّل كرة القدم جزءاً من حياتي، باعتبارها اللعبة المفضلة للجميع، والتي نراها في كل مكان، إنها الرياضة المنتشرة في الشوارع والمدارس والأحياء. وتشكل مكوناً أساسياً من هويتنا". وتابعت: "يعتبر اللعب في بطولات مرموقة، مثل كأس العرب، حلماً لكل شاب عربي، كذلك إن مشاهدة المشجعين لنجومهم المفضلين في الملعب تشكّل حافزاً يمنحهم الإيمان بأن كل شيء ممكن، وأن بوسعهم تحقيق ما يطمحون إليه. هذه المنصات الرياضية تتيح للمشجعين التواصل وتعزيز الهوية المشتركة والانتماء، سواء أكان ذلك خلال حضورهم للمباريات في الملعب، أم مشاهدتها عبر الشاشات".

وعند الحديث مع مؤسس فريق كرة القدم للجالية اللبنانية في قطر، علي قطيش، الذي أمضى خمسة عشر عاماً في بناء العلاقات وتعزيزها من خلال الرياضة، أوضح أن بطولة كأس العرب تمثل حدثاً يتجاوز مجرد حضور المباريات ومشاهدتها، مضيفاً: "عندما تنطلق المباريات، نحن لسنا مجرد مشجعين نمثّل بلادنا فقط، بل نشكّل مجتمعاً واحداً. ما زالت المباراة التي جمعت منتخبي لبنان ومصر العام الماضي ماثلة في مخيلتي، كان أطفالي يلوّحون بالأعلام المصرية، بينما رفعت العائلات المصرية الأعلام اللبنانية بكل سعادة وفخر. هذا ما تفعله كرة القدم، تجمعنا وتخلق شعوراً بالوحدة".

ومن جهته، أكد قائد المشجعين المصريين، حسام أبو العلا، المحامي الذي يمتلك 25 عاماً من الخبرة في دولة قطر، أن البطولة تحمل الكثير من المعاني العميقة، مشيراً إلى أن كرة القدم تعني الحياة بالنسبة إليه. وقال عن أهمية البطولة للعالم العربي: "استضافة بطولة عربية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ترسخ مكانة العالم العربي في المشهد الرياضي العالمي، ما يجعل المشاركة فيها ذات قيمة وأهمية كبيرة. إنها بطولة للعالم العربي بأكمله، ونجاحها يعني نجاحنا".