كأس العرب.. فكرة نشأت في لبنان وبدأت عام 1963

تحظى كأس العرب في الوقت الراهن باهتمامٍ جماهيري كبير، بعدما حازت بريقاً منقطع النظير عقب النسخة الاستثنائية التي أقيمت في عام 2021، واستضافتها قطر بطريقة مميزة قبل كأس العالم 2022، لتظهر للعالم قدرتها على احتضان الأحداث الكبيرة، لتعود وتفوز بشرف إقامة نسخة 2025 أيضاً على الملاعب المونديالية، لكن من الحاضر نفتح باباً نحو الماضي، إلى الزمن الذي انطلقت فيه البطولة.

جاءت الفكرة الأولية لمفهوم بطولة كأس العرب في عام 1957، لكن عبر صحافي لبناني يُدعى ناصيف مجدلاني وكذلك الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم عزت الترك، قبل أن يدعو الاتحاد اللبناني للعبة في عام 1962 إلى التأسيس الرسمي للبطولة من خلال رئيسه جورج دباس، الذي أشرف على تنظيم جمعية عربية عامة لتشكيل البطولة، وبالفعل، احتضنت بيروت بين شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 1963 أول نسخة بمشاركة خمسة منتخبات، توجت حينها تونس باللقب على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في العاصمة بيروت، بينما احتلّ منتخب سورية الوصافة برصيد ست نقاط عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات وهزيمته فقط أمام تونس في عهد المدرب ميكلوس ڤاداس، فيما جاء أصحاب الأرض في المركز الثالث بانتصارين وهزيمتين.

وناصيف مجدلاني من مواليد محلة المزرعة في العاصمة بيروت (1913-1988)، كان صحافياً رياضياً، وعُرف بلقب "أبو الرياضة"، وعمل مقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون، وأصدر جريدة الحياة الرياضية في عام 1931 والملاهي 1934، وشارك في العديد من اللجان الأولمبية وكان أيضاً حكماً لبنانياً أولمبياً في سنة 1948، وبفضل إسهاماته، حصل على ميدالية الاستحقاق اللبناني المذهبة سنة 1953 ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس سنة 1955 ومن رتبة ضابط سنة 1970.

عمل مجدلاني محرراً رياضياً في صحف النداء، والنهار، والحديث، والعمل وآسيا، والجمهور والصياد، وترأس القسم الرياضي في دارة الحياة منذ تأسيسها سنة 1946، وكذلك ترأس جمعية المحررين الرياضيين، ليُساهم في تغطية أنباء الوفود العربية في دورة الألعاب الأولمبية 1960 في روما بعد تعاقد هيئة الإذاعة البريطانية معه، كما كان مساهماً في تأسيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم وبات رئيساً له في أواخر الأربعينيات، وأسس الاتحاد اللبناني للمصارعة ورفع الأثقال، والملاكمة، وكانت له يدٌ في إطلاق الاتحاد اللبناني للسباحة وكرة الماء.

أما عزت الترك، فقد كان واحداً من الرجال الذين ساهموا في صناعة هذه البطولة مع مجدلاني، وهذا ما أكده الراحل محمود برجاوي (أبو طالب) في مقابلة مع "العربي الجديد" عام 2021 على هامش بطولة كأس العرب، إذ قال فيها: "الاتحاد اللبناني يومها كان يمتلك مسؤولين على غرار عزّت الترك، قدموا طلباً لإقامة البطولة، وكان الجميع سعيداً في لبنان".