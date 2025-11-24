- شهد ميناء الدوحة القديم مسيرة حماسية لمئات المشجعين من قطر والعالم العربي، احتفالاً ببطولة كأس العرب "قطر 2025"، مما يعكس الاعتزاز بالثقافة العربية والشغف بكرة القدم، مع انطلاق البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر. - المسيرة، التي شارك فيها مشجعون من 23 دولة، جسدت وحدة الشعوب العربية والشغف المشترك بكرة القدم، مع عروض تراثية وهتافات حماسية، مما يعزز مشاعر الأخوة والتضامن. - البطولة ستقام في ستة ملاعب مونديالية، مع تسهيلات للمشجعين وفعاليات ثقافية وترفيهية، حيث يتنافس 16 منتخباً على اللقب، مع تأهل 9 منتخبات تلقائياً.

شهد ميناء الدوحة القديم، اليوم الاثنين، مسيرة لمئات المشجعين من قطر وأنحاء العالم العربي، استعداداً لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، في احتفالية نابضة بالحياة تجسد الاعتزاز بالثقافة الغنية للمنطقة والشغف بكرة القدم، وذلك مع ترقّب انطلاق الحدث الرياضي، الذي تستضيفه دولة قطر، في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وانطلقت المسيرة بمحاذاة الواجهة البحرية لمدينة الدوحة، بمشاركة مئات المشجعين من الدول الـ23 للمنتخبات المشاركة في البطولة (مع عدد المنتخبات التي ستعلب الملحق المؤهل)، بمن فيهم مجموعات مجتمعية وقادة المشجعين الذين حملوا أعلام بلدانهم، في لوحة حيّة نابضة بالحياة مع المعزوفات التراثية والهتافات والأغاني الحماسية. وعكست مسيرة المشجعين العرب جوهر البطولة، الذي يتمثل في توفير منصة تلقي الضوء على وحدة الشعوب العربية، والشغف المشترك بكرة القدم، وقدرة الرياضة على جمع الشعوب تحت راية واحدة.

ومع استعداد دولة قطر للترحيب بالمشجعين والمنتخبات من أنحاء المنطقة، أكدت المسيرة حماس الجماهير للحدث الرياضي وأهميته في إلهام المشجعين العرب، كما تثبت المكانة المرموقة للبطولة، وما تعنيه للجميع، كملتقى يعزز مشاعر الأخوة والوحدة والتضامن بين أبناء الوطن العربي. وتقدم مسيرة المشجعين العرب لمحة عن الأجواء المشوقة، التي ستشهدها مباريات كأس العرب قطر 2025، التي ستقام في ستة ملاعب مونديالية، استضافت منافسات في كأس العالم قطر 2022، وهي استادات: البيت، ولوسيل، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، و974.

وتتصل جميع الاستادات بشبكة حديثة ومتكاملة من وسائل النقل العام، كما توفر وصولاً سهلاً للمشجعين من ذوي الإعاقة. وتشهد البطولة المرتقبة مناطق مخصصة للمشجعين مع باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية، التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية، خلال الحدث الكروي الأكثر أهمية في المشهد الرياضي في المنطقة. ويشارك في مونديال العرب قطر 2025، 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في قطر.