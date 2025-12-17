كأس العرب تكشف عيوب منتخب السعودية قبل مونديال 2026

- تحديات هجومية تواجه السعودية: أظهرت بطولة كأس العرب 2025 عيوبًا في خط هجوم المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث فشل الفريق في تقديم أداء هجومي مقنع رغم الانتصارات على سلطنة عُمان وجزر القمر. - مواجهة صعبة في مونديال 2026: يقع المنتخب السعودي في مجموعة صعبة تضم إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، مما يزيد من الضغط على الجهاز الفني لتحسين الأداء قبل المونديال. - تصريحات رينارد تدق ناقوس الخطر: بعد الخسارة أمام الأردن، أكد رينارد على الحاجة الملحة لتطوير الخط الهجومي، مما يضع الفريق في أزمة قبل مونديال 2026.

كشفت بطولة كأس العرب 2025 عن عيوب منتخب السعودية، بقيادة مدربه الفرنسي، هيرفي رينارد، قبل المشاركة في مونديال 2026، الذي سيقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خاصة أن "الأخضر" وقع في مجموعة صعبة، تضم إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

وحلّ منتخب السعودية في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025، بعدما جمع ست نقاط فقط، وتعرض للهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف، إلا أن المشاكل واجهت المدرب هيرفي رينارد، الذي عانى كثيراً في سبيل إيجاد توليفة، خاصة في الخط الأمامي، لأن الانتصار الأول على سلطنة عُمان بهدفين مقابل هدف، والثاني ضد جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، لا يعني تحسن الشق الهجومي لـ "الأخضر".

وبرزت عيوب منتخب السعودية في المواجهة أمام فلسطين في ربع النهائي، بعدما فشل مهاجموه في إيجاد الحلول أمام دفاع "الفدائي" المنظم، ليأتي الهدف الأول، عبر لاعب خط الوسط، محمد كنو، فيما أتى الثاني من خلال ركلة جزاء سجلها فراس البريكان، وهي حصيلة تكشف بالأرقام أن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، لم يبالغ نهائياً، عندما أكد أن ما ينقص "الأخضر" هو خط هجومي قادر على تسجيل الأهداف في شباك منافسيه.

وجاءت تصريحات رينارد عقب الخسارة أمام الأردن في نصف النهائي، لتدق ناقوس الخطر في منتخب السعودية، لأن رفاق القائد سالم الدوسري سيطروا على المواجهة بشكل كامل، لكن الخط الهجومي لم يستطع اختراق التنظيم الدفاعي الجيد لـ "النشامى"، الذين حسموا اللقاء بهدف نظيف، ووصلوا إلى نهائي كأس العرب، الأمر الذي يضع الجهاز الفني والقائمين على "الأخضر" في أزمة كبرى، لأن جماهيره يحدوها الأمل، منذ الآن، أن منتخب بلادها قادر على تحقيق النتائج في مونديال 2026.