- تلتزم اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 في قطر بتقديم تجربة شمولية وسهلة الوصول لجميع المشجعين، مع التركيز على الإتاحة وسهولة الوصول، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. - توفر البطولة أماكن مخصصة لذوي الإعاقة في جميع الاستادات، مع خدمات مثل التعليق الوصفي السمعي عبر تطبيق "عنك"، وغرف المساعدة الحسية للمشجعين ذوي التوحد، مما يضمن تجربة مريحة وشاملة. - يمكن للمشجعين شراء تذاكر الإتاحة عبر البريد الإلكتروني، مع توفير تذاكر للمرافقين، مما يعزز من شمولية الحدث الرياضي.

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 في قطر التزامها بتقديم تجربة شمولية خالية من العوائق لجميع المشجعين، والمساهمة في ترسيخ إرث مستدام من الإتاحة وسهولة الوصول في الأحداث الرياضية الكبرى في البلاد، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب، راشد الخاطر: "إن التزام اللجنة المحلية المنظمة باستضافة بطولات من ضمن أولوياتها الإتاحة وسهولة الوصول، نابع من إيمان راسخ بأن كرة القدم للجميع دون استثناء".

وأضاف: "تحظى بطولة كأس العرب بمكانة خاصة لدى المشجعين في أنحاء المنطقة، وقد حرصنا على تمكين المشجعين ذوي الإعاقة من معايشة الشغف والمتعة اللذين يميزان الحدث الرياضي. وتمثل استضافة مونديال العرب 2025 محطة بارزة في تعزيز الإرث الرياضي الغني لدولة قطر القائم على ركائز ثابتة، بما فيها ضمان الإتاحة وسهولة الوصول والشمولية لجميع المشجعين".

وتتمتع بطولة كأس العرب في قطر بالكثير من المزايا، منها أماكن مخصّصة لذوي الإعاقة في جميع الاستادات الستة، وتشمل أماكن مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة وللأشخاص محدودي الحركة، كما تمتد مزايا الإتاحة وسهولة الوصول، لتشمل مواقف السيارات، ودورات المياه، ونقاط بيع الطعام، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة للجميع.

وتبرز كذلك خدمة التعليق الوصفي السمعي عبر تطبيق الهواتف الذكية، يمكن للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر تحميل تطبيق 3annak "عنك" وإدخال الرمز "FAC25" لاختيار القناة الصوتية المناسبة لهم، وباستخدام السماعات الخاصة بهم، يمكن للمشجعين الاستماع إلى وصف تفصيلي لمجريات المباراة، بما في ذلك الأجواء في المدرجات وحتى ردود فعل اللاعبين وتعابير وجوههم، ما يمكنهم من الاستمتاع بتجربة سلسة وخالية من العوائق أثناء متابعة المباريات.

وفي الوقت ذاته تتوفر غرف المساعدة الحسية في استادات لوسيل والمدينة التعليمية والبيت، لتلبية احتياجات المشجعين ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي؛ حيث تتيح لهم هذه الغرف مشاهدة المباريات في مساحة أكثر هدوءاً مجهزة بتكنولوجيا مساعدة، وبإشراف فريق من المتخصصين، لضمان تجربة مريحة وشاملة للجميع. كما يشارك عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة في مرافقة اللاعبين لدى خروجهم إلى أرضية الملعب خلال عدد من مباريات البطولة، بما في ذلك مباراة الافتتاح، التي استضافها استاد البيت، ليحظوا بفرصة فريدة للظهور برفقة اللاعبين في واحدة من أبرز البطولات الإقليمية.

وختمت اللجنة بشرح كيفية الوصول إلى هذه الخدمة، قائلة: "يمكن للمشجعين شراء تذاكر الإتاحة وسهولة الوصول من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: accessibility.tickets@sc.qa، إذ يتولى فريق متخصص إدارة جميع الطلبات المتعلقة بهذه التذاكر. وبعد إرسال البريد الإلكتروني، يتلقى المشجعون رسالة آلية تطلب منهم إرفاق ما يثبت الإعاقة. ويُطلب من حاملي تذاكر الإتاحة إبراز إثبات الإعاقة عند الدخول إلى الاستاد. كما تتوفر تذاكر للمرافقين الذين يقدمون المساعدة لحاملي هذه التذاكر".