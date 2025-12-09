كأس العرب | الجزائر تتصدر المجموعة الرابعة بعد الفوز على العراق

- حقق منتخب الجزائر فوزاً مهماً على العراق بهدفين دون مقابل، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025 بسبع نقاط، بينما تراجع العراق للمرتبة الثانية بست نقاط. - سجل محمد أمين توغاي هدف الجزائر الأول في مشاركته الأولى بالبطولة، بينما أضاف سعد ناطق الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، ليضمن الجزائر مواجهة الإمارات في ربع النهائي. - في مباراة أخرى، فاز منتخب البحرين على السودان 3-1، ليخرج من البطولة بثلاث نقاط، بينما تذيل السودان المجموعة بنقطة واحدة.

استطاع منتخب الجزائر تحقيق الفوز على حساب نظيره العراقي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025 على استاد خليفة الدولي بهدفين من دون مقابل اليوم الثلاثاء، ليعتلي الصدارة بسبع نقاط، مقابل تراجع أسود الرافدين للمرتبة الثانية بست نقاط.

ودخل منتخب الجزائر المباراة واضعاً النصر نُصب عينيه، لتفادي الدخول في لعبة حسابات نقاط المجموعة، واستطاع افتتاح باب التسجيل عن طريق مدافع نادي الترجي التونسي، محمد أمين توغاي (25 عاماً)، الذي شارك لأول مرة في بطولة كأس العرب، بعدما وضعه المدرب مجيد بوقرة على مقاعد البدلاء خلال مباراتين البحرين والسودان في أول جولتين، في حين جاء الهدف الثاني عبر سعد ناطق عن طريق الخطأ في مرمى الحارس فهد طالب.

وبهذا الانتصار سيُلاقي منتخب الجزائر نظيره الإماراتي في ربع النهائي، في حين سيخوض العراق قمة كلاسيكية أمام الأردن، في مواجهة منتظرة بعد المباريات التي خاضها الطرفان في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك في كأس آسيا الماضية في قطر.

على الجانب الآخر حقق منتخب البحرين فوزاً معنوياً على نظيره السوداني بثلاثة أهدافٍ لواحدٍ، ليخرج الأحمر من هذه المسابقة برصيد ثلاث نقاط، بعدما تعرّض للهزيمة في أول جولتين أمام العراق والجزائر، في حين تذيّل منتخب السودان المجموعة بنقطة واحدة جمعها من تعادله أمام الخضر وخسارة أمام أسود الرافدين، وهو الذي تأهل إلى دور المجموعات من خلال الملحق إثر تفوقه على لبنان 2-1.

