كأس العالم 2026: 7 مخالفات محتملة للتلاعب بنتائج المباريات

- أصدرت مجموعة كوبنهاغن سبعة "إنذارات صفراء" خلال كأس العالم 2026، مشيرة إلى وجود خلل يستحق التدقيق، حيث وُضعت 15 مباراة تحت رقابة مشددة و12 قضية جدلية للتحليل. - تضمنت الحالات المثيرة للشكوك البطاقة الحمراء لثيمبا زواني، وإلغاء هدف فيران توريس، ومباراة إسبانيا والرأس الأخضر، مع مراهنات بلغت 4.8 ملايين دولار. - رغم التحذيرات، لم يُثبت التلاعب بنتائج المباريات، ونفى "فيفا" المخاوف، مؤكداً عدم وجود نشاط مراهنات مشبوه في البطولة.

واجهت كأس العالم 2026 ملفاً آخر يتعلق بالنزاهة، بعدما كشفت صحيفة ذا أثليتيك البريطانية، الخميس، أن مجموعة كوبنهاغن أصدرت سبعة "إنذارات صفراء" خلال البطولة، بسبب مؤشرات أثارت الشكوك حول وجود مخالفات محتملة في أسواق المراهنات الرياضية.

ومع ذلك، لا تُعدّ هذه الإنذارات دليلاً قاطعاً على التلاعب بنتائج المباريات، بل تشير إلى وجود خلل يُعتبر بالغ الأهمية ويستحق مزيداً من التدقيق، بحسب ما كشفه التقرير. وإجمالاً، وُضعت 15 مباراة تحت رقابة مشددة، وخضعت 12 قضية جدلية رئيسية للتحليل من منظور النزاهة الرياضية. ومن بين الحالات التي لفتت الانتباه والتي يُحتمل ارتباطها بمخالفات، البطاقة الحمراء التي رُفعت في وجه الجنوب أفريقي ثيمبا زواني أمام المكسيك في المباراة الافتتاحية، ومراجعة تقنية الفيديو المساعد "الفار" مدة 3 دقائق و30 ثانية، ومن بعدها، إلغاء هدف فيران توريس أمام السعودية (4-0)، ومباراة إسبانيا والرأس الأخضر المفاجئة (0-0)، والتي حققت ما يقارب 4.8 ملايين دولار من الرهانات على منصة بولي ماركت.

ولا تزال قضية البطاقة الحمراء التي تلقاها الأميركي فولارين بالوغون محيرة للمحققين، فقد تم فتح سوق على منصة بولي ماركت للمراهنات حول مشاركة المهاجم الأميركي في مباراة بلجيكا في يوم طرده نفسه أمام البوسنة والهرسك، حتى قبل أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً، أن طرده لن يؤدي إلى إيقافه (بعد أربعة أيام). وتشير مجموعة كوبنهاغن أيضاً إلى عدم فتح سوق مماثلة للمراهنات على اللاعبين الـ 14 الآخرين الذين طُردوا خلال البطولة، حيث طلبت المجموعة توضيحاً من فيفا حول ذلك.

وللمرة الأولى، أدرجت مجموعة كوبنهاغن منصات التنبؤ مثل "بولي ماركت" و"كالشي" ضمن نطاق مراقبتها، معتبرةً إياها تحدياً جديداً لنزاهة كرة القدم. وعلى عكس المراهنات التقليدية، تسمح هذه المنصات بالمراهنة على أحداث محددة للغاية، ضمن إطار تنظيمي يختلف اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى. وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من 240 مليار دولار جرت المراهنة عليها في كأس العالم الأخيرة.

بعيدا عن الملاعب كأس العالم 2026.. هل هي النسخة الأكثر إثارة للجدل في التاريخ؟

"فيفا" ينفي التلاعب في كأس العالم 2026

وعلى الرغم من هذه التحذيرات المتعددة، لم يُشر التقرير إلى أي دليل على التلاعب بنتائج المباريات في هذه المرحلة. وعلاوة على ذلك، نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المخاوف التي أثارتها مجموعة كوبنهاغن. وأكد فريق عمل النزاهة التابع له أنه لم يرصد أي نشاط مراهنات مشبوه أو أدنى مؤشر على التلاعب بنتائج المباريات في جميع المواجهات الـ104 التي لُعبت خلال البطولة، ولذلك، تبقى المسألة، في الوقت الراهن، في مرحلة المراقبة.