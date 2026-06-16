كأس العالم 2026 يشهد انطلاقة تاريخية.. مليون متفرج في وقت قياسي

- حضر مليون مشجع حتى الآن مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما جعلها النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ البطولة. - رغم الانتقادات حول ارتفاع أسعار التذاكر، حطم فيفا رقمه القياسي في مبيعات التذاكر، مع إقامة 16 مباراة من أصل 104 مقررة. - يواجه فيفا تدقيقاً قانونياً بسبب "زيادات غير قانونية" في أسعار التذاكر، مع اعتماد نظام "التسعير الديناميكي"، مما قد يعرضه لتبعات قضائية في الولايات المتحدة.

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، اليوم الثلاثاء، أن مليون مشجع حضروا حتى الآن مباريات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد كتب إنفانتينو عبر حسابه على "إنستغرام": "واو! مليون مشجع في الملاعب"، وأضاف "شكر كبير لكل جماهيرنا المتحمسة التي تواصل ملء الملاعب، لقد جعلتم أكثر نسخة شمولا من كأس العالم لفيفا تنبض بالحياة". ومن أصل 104 مباريات مقررة، أُقيمت 16 مباراة بالفعل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة منذ يوم الخميس الماضي وبداية البطولة. وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وُجهت قبل انطلاق كأس العالم بشأن ارتفاع أسعار التذاكر، فقد حطم فيفا رقمه القياسي في مبيعات التذاكر لنسخة واحدة من البطولة.

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وقد تجد بعض جماهير مونديال 2026 نفسها أمام فرصة لاسترداد جزء من الأموال التي دفعتها مقابل التذاكر في ظل تصاعد أزمة قانونية تُلاحق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب ما وُصف بـ"زيادات غير قانونية" في أسعار التذاكر. وبحسب تقرير سابق لصحيفة ذا صن اللندنية، فقد أصبح "فيفا" يواجه تدقيقاً قانونياً متزايداً، مع اعتماد نظام "التسعير الديناميكي" لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب ارتفاع أسعار التذاكر الكبير وغير المسبوق. وأوضح التقرير أن خبراء قانونيين يرون أن "فيفا" قد يواجه تبعات قضائية حقيقية، نظراً لأن بيع تذاكر مونديال 2026 داخل الولايات المتحدة يضعه تحت طائلة قوانين حماية المستهلك، شأنه شأن أي جهة تجارية أخرى، رغم مكانته باعتباره هيئة كروية دولية.