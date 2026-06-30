كأس العالم 2026.. هل تعيش ألمانيا الحقبة الأسوأ في تاريخها؟

ودّع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم من الدور الـ32، بعدما تصدّر مجموعته وسط أحلامه في تحقيق النجمة الخامسة في تاريخه ومعادلة رقم البرازيل التاريخي، لكن الصدمة كانت بخروجه على يد منتخب باراغواي الذي دخل المواجهة على الورق بآمال ضعيفة في تجاوز عقبة الماكينات، التي تعطّلت في نهاية المطاف، ليصبح هذا الجيل الأسوأ في التاريخ على مستوى المشاركات المونديالية فكيف ذلك؟

أول مشاركة لألمانيا في كأس العالم كانت عام 1934 وحلّت في المرتبة الثالثة، ثم ودّعت المنافسات من الدور الأول في 1938، لتُمنع من المشاركة في 1950 على خلفية الحرب العالمية الثانية مع عودة المسابقة عقب توقفها، لكنها صدمت العالم حين توجت باللقب الأول في 1954 بسويسرا على حساب المجر.

في السنوات اللاحقة ودعت ألمانيا كأس العالم 1958 في السويد من نصف النهائي وفي 1962 بتشيلي كانت ضمن أفضل 8 منتخبات في حين حلّت وصيفة عام 1966 بعد الخسارة أمام إنكلترا ثم ثالثة في المكسيك 1970، لترفع التاج الثاني بتاريخها في بطولة 1974 التي جرت على أراضيها.

وتنازلت ألمانيا في عام 1978 عن التاج لكنها تجاوزت الدور الأول بطبيعة الحال بعدما خرجت من ربع النهائي في نسخة الأرجنتين، لتحتلّ المرتبة الثانية في 1982 بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا، ليتكرر السيناريو بعدها في 1986 بالمكسيك أمام التانغو بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، لتعود وتحصد اللقب الثالث عام 1990 أمام مارادونا نفسه في البطولة التي استضافتها إيطاليا.

وفي نسختي 1994 و1998، ودّع منتخب ألمانيا المنافسات من دور ربع النهائي ليخسر بعدها أمام البرازيل في 2002 بالنهائي الشهير الذي سجل خلاله الظاهرة رونالدو هدفين،، قبل أن تأتي الماكينات في المرتبة الثالثة عامي 2006 و2010، لتتوج بلقبها الرابع في 2014.

بعد الفوز على الأرجنتين بدأت الانتكاسة الكبرى من خلال وداع مونديال 2018 في روسيا من دور المجموعات بعد أداءٍ مخيب ليتكرر الموقف في 2022 بقطر، قبل أن تفشل ألمانيا في 2026 بالوصول إلى ربع النهائي مجدداً، وهي التي اعتادت حسب الأرقام المذكورة آنفاً على الوصول إليه بشكل دائم منذ 1938، كما أنّها تاريخياً لم تعش 3 خيبات متتالية بهذا الحجم.