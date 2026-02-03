كأس العالم 2026: مواقف سيارات أغلى من تذاكر المباريات

- أسعار مواقف السيارات لمباريات كأس العالم 2026 في لوس أنجليس تتراوح بين 250 و300 دولار، متجاوزة تكلفة بعض تذاكر المباريات، وتقع معظمها على بعد أكثر من ميل عن ملعب سوفي. - تتطلب المواقف حجزاً مسبقاً، وتُعتبر أسعارها الأعلى حتى الآن، مما يضيف عبئاً على الجماهير في ظل محدودية وسائل النقل العام، مع نصيحة باستخدام النقل الجماعي. - تساهم المواقف في زيادة التكلفة الإجمالية لحضور البطولة، مع توقعات بعائدات ضخمة تصل إلى 11 مليار دولار، ووجود سوق ثانوية للبيع بأسعار أعلى.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بيع تصاريح مواقف السيارات لمباريات كأس العالم 2026 في مدينة لوس أنجليس الأميركية، بأسعار تصل إلى 250 وحتّى 300 دولار لكلّ مباراة ولكل موقف، متجاوزة بذلك تكلفة بعض تذاكر المباريات نفسها.

ووفقاً لما أورده موقع "فيفا"، مساء أمس الاثنين، تقع معظم هذه المواقف على بعد أكثر من ميل واحد عن ملعب سوفي في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، إذ سيستضيف الملعب ثماني مباريات، منها مواجهة منتخب الولايات المتحدة الافتتاحية وربع النهائي. وبالنسبة لهاتَين المباراتَين، يصل سعر موقف السيارة فيها إلى 300 دولار، بينما ستبلغ تكلفة المواقف في المباريات الست الأخرى، منها إيران ضد نيوزيلندا والمباراة الثالثة للولايات المتحدة في مرحلة المجموعات، 250 دولاراً. ويأتي ذلك في حين تتراوح أسعار فئة التذاكر الثالثة لتلك المباريات بين 140 و180 دولاراً فقط.

وأوضح متحدث باسم "فيفا"، أنّ أسعار المواقف جرى تحديدها بناءً على "ظروف السوق المحلية ومقارنتها بالأحداث الكبرى المماثلة التي أقيمت سابقاً في كلّ مدينة مضيفة". وتشير المعلومات إلى أنّ مواقف الـ250 دولاراً تقع بالقرب من "ڤي آي بي ويست كراج" في صالة إنتويت دوم، إذ يتطلب المشي من الموقف إلى الملعب حوالى 21 دقيقة، مع مراعاة نقاط التفتيش وأماكن الدخول. وتُعد أسعار مواقف السيارات في لوس أنجليس خلال كأس العالم الأعلى حتى الآن، لكنها ليست الوحيدة المفاجئة، فقد أثارت أسعار المواقف في المدن الأميركية الأخرى صدمة الجمهور عند الإعلان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأوضح متحدث "فيفا"، أنّ المواقف ستكون خارج حدود الأمن، وأنه "ينصح بشدة الجمهور، بتأكيد ترتيبات النقل مسبقاً، واستخدام وسائل النقل الجماعي حيثما توفرت".

ويأتي ذلك في ظلّ محدودية المواقف المتاحة في المدن المضيفة مقارنةً بمباريات الدوري الأميركي لكرة القدم، إذ ستطرح بعض المدن، مثل كانساس سيتي في ولاية ميزوري، حوالى 4000 موقف فقط للبيع لحاملي التذاكر، مقارنة بعشرات الآلاف في مباريات الدوري المحلي. ويضيف ذلك عبئاً إضافياً على الجماهير التي اعتادت القيادة للملاعب، في ظل محدودية وسائل النقل العام في المدن الأميركية.

من جانبه، أكد "فيفا"، أن كلّ موقف يجب حجزه مسبقاً، ويحق لكل مشتري تذكرةٍ شراءُ موقف واحد فقط لكل مباراة باستخدام البريد الإلكتروني المرتبط بالتذكرة، وسيُطلب من الجمهور في يوم المباراة، تقديم كلّ من التذكرة وتصريح موقف السيارة لدخول المواقف المخصّصة. وبحسب التقديرات، ستساهم مواقف السيارات بأسعارها المرتفعة في زيادة التكلفة الإجمالية لحضور كأس العالم، إلى جانب العائدات الضخمة الأخرى التي سيحققها "فيفا" من البطولة، التي قد تصل إلى 11 مليار دولار، مع وجود سوق ثانويّة للبيع بأسعار أعلى في بعض الحالات.