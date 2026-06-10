كأس العالم 2026: مكافآت مالية ضخمة للحُكام

- سيحصل الحكام المشاركون في كأس العالم 2026 على مبلغ 86 ألف يورو أو 100 ألف دولار، وهو ضعف ما حصلوا عليه في بطولة 2016، نتيجة لزيادة إيرادات الفيفا ورفع عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً. - اختار الفيفا 52 حكماً رئيسياً و88 حكماً مساعداً و30 حكماً لتقنية الفيديو لإدارة 104 مباريات، بزيادة 41 حكماً عن مونديال قطر 2022. - يمكن للحكام الحصول على زيادات مالية إضافية إذا تم اختيارهم لإدارة المباريات الإقصائية والنهائية التي ستقام في ملعب ميتلايف بنيويورك.

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المبالغ المالية، التي سيحصل عليها الحُكام، الذين سيعملون على إدارة المواجهات خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الثلاثاء، أن الحُكام، الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإدارة مواجهات بطولة كأس العالم، سيعملون لمدة خمسة أسابيع، وتحديداً من يوم 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل، وسيحصلون على مبلغ مالي يقدر بنحو 86 ألف يورو أو 100 ألف دولار أميركي من الهيئة الكروية.

وأوضح أن هذا المبلغ المالي يعادل ضعف ما حصل عليه الحُكام، الذين شاركوا في بطولة كأس العالم 2016، التي أقيمت في البرازيل، والسبب الحقيقي وراء رفعه إلى هذا المستوى يعود إلى زيادة الإيرادات المالية التي يحصل عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى أن رفع عدد المنتخبات في مونديال 2026 إلى 48 فريقاً ساهم بزيادة رفع إجمالي المبالغ المدفوعة للحُكام.

وأردف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار 52 حكماً رئيسياً (بقي 51 بعد قضية الصومالي عمر عبد القادر أرتان)، و88 حكماً مساعداً و30 حكماً لتقنية الفيديو المساعد (فار)، حتى يقوموا بإدارة 104 مباريات في بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي يكشف كيف قامت الهيئة الكروية برفع عدد الحكام، بزيادة وصلت إلى 41 حكماً عن نسخة مونديال قطر 2022.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى هناك أن عدداً من الحُكام سيحصل على زيادة في الأموال، غير مبلغ 86 ألف يورو، في حال قامت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باختيارهم حتى يشرفوا على المواجهات الإقصائية في المسابقة الدولية، وصولاً إلى المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك.