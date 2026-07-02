كأس العالم 2026.. مقصلة الإقالات تطاول ستة مدربين

- شهدت كأس العالم 2026 إخفاقات لستة مدربين، حيث استقال مارسيلو بيلسا من تدريب أوروغواي بعد أداء كارثي، وتخلى المنتخب التونسي عن صبري لموشي بعد هزيمة قاسية أمام السويد. - تولى هيرفي رينارد تدريب تونس لكنه خرج بعد خسارتين إضافيتين، بينما استقال مدربا كوريا الجنوبية واسكتلندا بعد فشلهما في التأهل لدور الـ32، وواجه ميروسلاف كوبيك مصيراً مشابهاً مع جمهورية التشيك. - أعلن رونالد كومان رحيله عن تدريب هولندا بعد فشله في تحقيق انتصارات أمام منتخبات قوية، رغم بلوغه نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

لم يحقق ستة مدربين النجاح المأمول في كأس العالم 2026، لتبدد آمالهم في البقاء بمناصبهم تباعاً. وعانى منتخب أوروغواي بقيادة مارسيلو بيلسا من كابوس حقيقي منذ البداية وحتى النهاية، ما دفع المدرب الأرجنتيني إلى الاستقالة.

وبحسب تقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي اليوم الخميس، فقد تخلى المنتخب التونسي عن مدربه صبري لموشي بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام السويد 1-5، وبعدها تولى هيرفي رينارد تدريب الفريق قبل خروجه من البطولة، حيث مني بخسارتين أيضاً أمام اليابان برباعية دون رد، وضد هولندا (1-3).

وفي أعقاب انتهاء دور المجموعات، استقال مدربا منتخبي كوريا الجنوبية واسكتلندا هونغ ميونغ بو وستيف كلارك بعد فشلهما في تأهيل منتخبيهما لدور الـ32. وواجه مدرب منتخب جمهورية التشيك ميروسلاف كوبيك مصيراً مشابهاً بعد تقديمه أداءً متواضعاً للغاية. ومؤخراً، أعلن رونالد كومان رحيله عن منصبه مدرباً لمنتخب هولندا. وتولى كومان تدريب منتخب "الطواحين" مجدداً مطلع عام 2023 خلفاً للمدرب لويس فان غال الذي قاد الفريق إلى الدور ربع النهائي في نسخة كأس العالم "قطر 2022".

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وخلال فترته الثانية، قاد المنتخب إلى بلوغ نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز أمام منتخب مصنف ضمن المراكز الـ25 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكان كومان قد تولى تدريب المنتخب الهولندي للمرة الأولى في فبراير/شباط 2018، قبل أن يغادر منصبه في أغسطس/آب 2020 لتولي تدريب برشلونة، ثم عاد مجدداً لقيادة المنتخب في فترته الثانية التي انتهت بخروج المنتخب من كأس العالم 2026 عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (2-3) بركلات الترجيح.