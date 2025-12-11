كأس العالم 2026: مطالبات أوروبية بوقف بيع التذاكر فوراً

- انطلقت مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لتذاكر كأس العالم 2026، وتستمر حتى 13 يناير، حيث يمكن للمشجعين تقديم طلبات شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي، دون تأثير توقيت التسجيل على فرص الحصول عليها. - شهدت المرحلتان الأولى والثانية إقبالاً كبيراً، مع بيع نحو مليوني تذكرة، وسط مطالبات أوروبية بوقف البيع بسبب ارتفاع الأسعار، التي تصل إلى خمسة أضعاف النسخة السابقة. - يجب على المشجعين إنشاء حساب للمشاركة في القرعة، مع إمكانية تحديد المباريات وفئات التذاكر، وسيتم التواصل مع الفائزين عبر البريد الإلكتروني، مع توفير خيارات باقات الضيافة والسفر.

انطلقت مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لتذاكر بطولة كأس العالم 2026، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني. وتتيح هذه المرحلة للمشجعين فرصة تقديم طلبات شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي للبطولة، مع تأكيد أن توقيت تسجيل المشجعين لا يؤثر على فرصهم في الحصول على التذاكر، وهذا وسط مطالبات أوروبية بوقف فوري لعملية بيع التذاكر.

وقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 أسعار التذاكر لعامة الجمهور ولمشجعي المنتخبات، لتصبح هذه المرحلة الأولى التي تسمح بحجز تذاكر مباريات منفردة بعد الإعلان عن توزيع المنتخبات في مرحلة المجموعات، وتحديد المدن والملاعب المستضيفة، بالإضافة إلى أيام وتوقيت المباريات. وشهدت المرحلتان الأولى والثانية إقبالاً كبيراً، إذ بيع نحو مليوني تذكرة عبر القرعات السابقة للمرحلة المبكرة ومرحلة البيع المسبق للمشجعين المميزين.

وطالب اتحاد مشجعي كرة القدم في أوروبا بوقف فوري لبيع التذاكر، معتبراً أن الأسعار مرتفعة للغاية وتصل إلى خمسة أضعاف أسعار النسخة السابقة للبطولة في قطر، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، الخميس. ودعا الاتحاد اللجنة المنظمة إلى تعليق بيع التذاكر، وإجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية لمراجعة الأسعار، باعتبار أن نظام التسعير المتغير يجبر جماهير المنتخبات المختلفة على دفع أسعار متفاوتة لفئة التذاكر نفسها في المرحلة نفسها من البطولة.

وحدد النظام أن المشجعين الذين لديهم حساب شخصي على موقع كأس العالم 2026 يجب عليهم تسجيل الدخول والمشاركة في القرعة، حتى لو شاركوا في المرحلتين السابقتين. أما الذين لا يملكون حساباً فيجب عليهم إنشاء حساب جديد لضمان إمكانية المشاركة بشكل رسمي، بينما سمحت اللجنة بتحديد المباراة أو المباريات المرغوبة، وفئة التذاكر وعدد التذاكر لكل مباراة، مع مراعاة القيود على عدد التذاكر لكل أسرة.

وأعلنت اللجنة أن جميع المشاركين الذين نالت طلباتهم الموافقة سيتم التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وسيتم خصم ثمن التذاكر تلقائياً في فبراير/شباط. كما توفر اللجنة خيارات شراء باقات الضيافة الشاملة وباقات السفر التي تشمل تذاكر المباريات والنقل والإقامة، بالإضافة إلى منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية التي ستفتح اعتباراً من منتصف ديسمبر/كانون الأول.

ودعت اللجنة المشجعين إلى زيارة الموقع الرسمي للاطلاع على شروط المشاركة، والاستفادة من الأسئلة الشائعة والمستندات القانونية المتعلقة بالتذاكر. وأكدت أن المشاركة في القرعة لا تتطلب أي عملية شراء مسبقة، وأن الفوز يعني شراء التذاكر تلقائياً وفق التفويض المسبق للدفع، مع اشتراط بلوغ المشجع سن 18 عاماً فأكثر للمشاركة.