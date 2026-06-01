كأس العالم 2026 في الظل.. الحرب والاقتصاد يسرقان بريق المونديال

- تفتقر الولايات المتحدة إلى الحماس المنتظر لمونديال 2026، حيث تغيب الأجواء الاحتفالية والزينة الخاصة بالبطولة في المدن والمطارات، مع قلة المتاجر المرتبطة بالحدث. - يُعزى الفتور إلى انشغال الأميركيين بالتداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، وجعل القضايا المعيشية تتصدر اهتماماتهم. - التحدي الأكبر أمام منظمي البطولة هو إعادة إشعال الحماس الجماهيري في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتوترة، حيث تتعالى أصوات القلق من غلاء الأسعار أكثر من الهتافات المنتظرة.

كشف موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي عن معطيات تُشير إلى أن الولايات المتحدة لا تعيش حتى الآن أجواء الحماس المنتظرة استعداداً لمونديال 2026، في ظل غياب الأجواء الاحتفالية حالياً، وذلك قبل عشرة أيام من انطلاق الحدث الكروي الكبير، الذي سيبدأ يوم 11 يونيو/حزيران المقبل بمواجهة تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي، الاثنين، فإن مظاهر البطولة ما زالت محدودة في العديد من المدن الأميركية، إذ لا تبدو كأس العالم الحدث الأبرز على الساحة حالياً. كما أشار إلى غياب الزينة والهوية البصرية الخاصة بالمونديال في المطارات والأماكن العامة، إضافة إلى عدم انتشار المتاجر التي تبيع منتجات مرتبطة بالبطولة، في وقت يقتصر الحضور الميداني للحدث على بدء تجهيز بعض المناطق المخصصة للمشجعين.

ويُعزى هذا الفتور، وفق التقرير، إلى انشغال شريحة واسعة من الأميركيين بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود والعديد من المواد الأساسية، مثل الحليب والبيض واللحوم، الأمر الذي جعل القضايا المعيشية تتصدر اهتمامات الأميركيين على حساب متابعة الاستعدادات للمونديال.

وتُشير المعطيات إلى أن جزءاً من الشارع الأميركي ينظر إلى كأس العالم باعتبارها فرصة للهروب مؤقتاً من الضغوط الاقتصادية والأجواء السياسية المتوترة، لكن استمرار الحرب، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة، إلى جانب تواصل إغلاق مضيق هرمز، تفاقم المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن التحدي الأكبر أمام منظمي البطولة لا يقتصر على الجوانب اللوجستية والأمنية، بل يمتد أيضاً إلى إعادة إشعال الحماس الجماهيري لحدث يُفترض أن يكون الأبرز عالمياً خلال صيف 2026، في وقت تتعالى فيه أصوات القلق من غلاء الأسعار خارج الملاعب أكثر من الهتافات المنتظرة داخلها.