كأس العالم 2026: طفرة تسويقية ضخمة بين المكاسب والجدل

- كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يُعتبر حدثًا رياضيًا تجاريًا ضخمًا بفضل توسع البطولة وزيادة عدد المباريات والفرص التسويقية المرتبطة بها. - يعتمد "فيفا" على هيكل هرمي للشراكات التجارية، يتضمن شركاء عالميين مثل أديداس وكوكاكولا، ورعاة مخصصين لكأس العالم، وداعمين إقليميين يركزون على أسواق أميركا الشمالية. - تتيح البطولة فرصًا واسعة للتسويق الرقمي وتجارب الجماهير، مع توقعات بعائدات تسويقية قياسية، رغم تحديات تعدد الدول المستضيفة وتعقيد الجوانب القانونية والتنظيمية.

تتجه الأنظار إلى كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، باعتباره واحداً من أكبر الأحداث الرياضية من الناحية التجارية في تاريخ كرة القدم، في ظل توسّع غير مسبوق في حجم البطولة وعدد المباريات والفرص التسويقية المرتبطة بها.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هيكل هرمي للشراكات التجارية، يتصدره شركاء عالميون يمتلكون حقوقاً تمتد إلى جميع بطولات "فيفا"، من بينهم علامات تجارية كبرى مثل أديداس، كوكاكولا، فيزا، هيونداي وكيا، إلى جانب شركات أخرى في مجالات الطيران والتكنولوجيا والطاقة. ويأتي في المستوى التالي رعاة مخصصون لكأس العالم فقط، ثم داعمون إقليميون يركزون على أسواق أميركا الشمالية، إضافة إلى شركاء في قطاعات محددة أو مدن مستضيفة.

وبحسب موقع ذا فوتبول ويك (موقع متخصص في كرة القدم)، يُنظر إلى كأس العالم 2026 على أنها الأكثر جاذبية تجارياً في تاريخ البطولة، في ظل إقامة المباريات في واحدة من أكبر الأسواق الإعلامية عالمياً، وهي الولايات المتحدة، ما يمنح العلامات التجارية حضوراً واسعاً عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية والحملات الميدانية داخل المدن المستضيفة. كما أن زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 يرفع عدد المباريات بشكل كبير، ما يصنع مساحات إضافية للإعلانات والرعاية والتفاعل الجماهيري، سواء داخل الملاعب أو عبر الفعاليات المرافقة في المدن المستضيفة، والتي ستتحول إلى منصات تسويقية موازية للبطولة.

وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من العقود الكبرى، من بينها عودة شركات مثل "هايسنس" الصينية إلى قائمة الرعاة، ودخول مؤسسات مالية وطاقة في شراكات جديدة مع "فيفا"، إضافة إلى شركات اتصالات وخدمات استهلاكية تسعى للاستفادة من الزخم العالمي للحدث. وتشير التقديرات إلى أن قيمة بعض عقود الرعاية في هذه النسخة قد تتراوح بين 75 و100 مليون دولار خلال دورة البطولة، مع توقعات بأن تحقق عائدات التسويق والإعلانات أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

وبعيداً عن الرعاية التقليدية، تتيح النسخة المقبلة فرصاً أوسع للتسويق الرقمي، وتجارب الجماهير داخل الملاعب، والمحتوى التفاعلي عبر التطبيقات والمنصات، إضافة إلى الاستفادة من اللاعبين والأندية في حملات عالمية مرتبطة بالبطولة. ورغم هذه الفرص الكبيرة، تبرز مخاوف من أن يطغي سباق الرعاة على روح اللعبة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات تحديات تتعلق بتعدد الدول المستضيفة، وتعقيد الجوانب القانونية والتنظيمية، إضافة إلى ضرورة ضمان عائد واضح من الاستثمارات الضخمة في ظل المنافسة الشديدة على مساحات الظهور.