كأس العالم 2026... دعواتٌ للمقاطعة ونقل البطولة

تستمرّ فكرة مقاطعة بطولة كأس العالم 2026، المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالنمو داخل الأوساط الرياضية، وسط جدلٍ سياسي وأمني متصاعد ومخاوف تتجاوز المستطيل الأخضر لتطاول حرية التنقل، وسلامة الجماهير، وبيئة الاستضافة نفسها. ورغم غياب أي قرار رسمي حتى الآن، فإنّ النقاش خرج من هامش الرأي العام إلى دوائر أوسع، بعدما دخل على خطّه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر، الذي أيّد عدم ذهاب المشجعين إلى الولايات المتحدة تحديداً، ليفتح الباب حول أهلية بلاد العم سام في احتضان حدث بحجم كأس العالم. تصريحات بلاتر، وإن جاءت من خارج المؤسسة الرسمية، لكنها عززت الفكرة القائمة حالياً: هل سنشهد إقامة النسخة المقبلة في ظروفٍ مثالية، أم أن كرة الثلج ستتدحرج أكثر لتشكّل خطراً على المسابقة؟

وتصاعدت نسبة التكهنات في الآونة الأخيرة على خلفية رغبة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في ضمّ غرينلاند وتهديداته بفرض رسومٍ جمركية إضافية على الدول الأوروبية المُعارضة لذلك، ما أجّج الوضع أكثر في القارة العجوز، لتزداد التكهنات حول احتمال المقاطعة أو إلغاء المونديال بشكلٍ عام، مع تفاوتٍ في الآراء داخل البلد الواحد، وهو الأمر الذي حصل في فرنسا على سبيل المثال، إذ أكد رئيس الاتحاد المحلي للعبة، قبل الاثنين الماضي، في حديث لصحيفة أويست فرانس، أنّه "لا نية لدى الاتحاد لمقاطعة المونديال".

وبالعودة إلى رئيس الاتحاد الدولي سابقاً، أي بلاتر، فقد كتب على حسابه في "إكس": "للمشجعين، نصيحة واحدة: تجنّبوا الولايات المتحدة! أعتقد أنّ مارك بيث محق في التشكيك بتنظيم هذه النسخة من كأس العالم"، في إشارة إلى مقابلة مع المحامي المتخصص في مكافحة الفساد، والتي أجراها مع صحيفة تاغيسانتسايغر السويسرية، وتحدّث فيها عن الأوضاع هناك قائلاً: "ما نشهده داخلياً من تهميش للمعارضين السياسيين، وإساءات من خدمات الهجرة، وغيرها، لا يحفّز المشجعين على التوجه إلى هناك. على أيّ حال، ستشاهدون المباريات بشكل أفضل عبر التلفزيون. عند وصولهم، يجب أن يتوقع المشجعون أنهم إذا لم يتصرفوا بشكل جيد مع السلطات فسيُعادون مباشرة إلى بلادهم، إذا كانوا محظوظين".

ومن بلاتر والمحامي بيث ننتقل إلى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني لكرة القدم أوكي غوتليش، الذي اعتبر أن الوقت قد حان للنظر في خيار مقاطعة كأس العالم بسبب تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال رئيس نادي سانت باولي في الدوري الألماني، وأحد نواب رئيس الاتحاد المحلي للعبة، لصحيفة هامبورغر مورغنبوست: "لقد حان الوقت للنظر في هذا الأمر ومناقشته بجدية. ما هي المبررات التي بُنيت عليها مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في ثمانينيات القرن الماضي؟ بحسب تقديري، فإن الخطر المحتمل أكبر الآن مما كان عليه سابقاً. يجب أن نناقش هذا الأمر".

واعترفت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، بأنّ التوترات المتصاعدة التي تؤثر على الولايات المتحدة بسبب سياسة الرئيس ترامب الخارجية العدوانية، قد تُلقي بظلالها على بطولة كأس العالم، خاصة أنّ ترامب وصفها بأنّها جزءٌ من إرثه السياسي، وحظي بدعمٍ من رئيس الفيفا الحالي، السويسري جياني إنفانتينو، الذي منحه جائزة السلام المستحدثة خلال قرعة البطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وزادت حدّة التوتر أكثر بعد الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في مينيابوليس، عقب مقتل مواطنين أميركيين اثنين على يد عملاء فيدراليين مكلفين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما ساهم في رفع الصوت أعلى. فعلى سبيل المثال، أطلق المذيع التلفزيوني الهولندي الشهير تون فان دي كويكن عريضةً تدعو منتخب الطواحين إلى عدم المشاركة، كما طالب البرلماني الفرنسي اليساري إريك كوكيريل بمقاطعة هذه النسخة، معرباً عن غضبه من فكرة اللعب "في دولة تهاجم جيرانها، وتهدد بغزو غرينلاند، وتنتهك القانون الدولي"، الأمر الذي ردّت عليه وزيرة الرياضة مارينا فيراري بالقول: "الرياضة ليست سلاحاً سياسياً. الرياضة وسيلة لتقريب الشعوب، وأداة أخوّة وسلام، كما ينصّ عليه الميثاق الأولمبي".

وفي الوقت عينه، ناشد عدد من أعضاء البرلمان البريطاني الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد المنتخب الأميركي من البطولة، على غرار النائبة العمالية ورئيسة المجموعة البرلمانية المشتركة لكرة القدم النسائية كيت أوزبورن، بينما قدّم زميلها برايان ليشمين اقتراحاً يدعو إلى طرد الولايات المتحدة من كأس العالم 2026. أما زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، فهو من المؤيدين أيضاً لإبعاد بلاد ترامب عن الساحة، فيما دعا عضو البرلمان الحالي عن حزب العمال ريتشارد بورغون إلى نقل البطولة إلى دولة أخرى، معتبراً أنّ القبول ببقاء المونديال هناك سيكون "هدية سياسية لدولة متسلّطة"، على حدّ قوله.

وفي سياق متصل، اقترح النائب المحافظ سيمون هوار انسحاب إنكلترا واسكتلندا وويلز في حال تأهلها عبر الملحق إلى البطولة، وهو ما أيّدته عضو البرلمان السابقة عن الحزب الوطني الاسكتلندي هانا بارديل، التي اقترحت مقاطعة اسكتلندا للمنافسات خلال مناظرة تلفزيونية على برنامج سكوتلاند تونايت على قناة STV. وفي مقابلة مع DW قال الناطق باسم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركي لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة إن بلاده ستقاطع المونديال إذا غزت أميركا غرينلاند، أضاف "حينها سوف تتم مناقشة قضية المقاطعة. ومن المرجح أن يحدث ذلك إذا تطور الأمر إلى صراع حقيقي. يحدوني الأمل ألا نصل إلى هذا الحد".

يُذكر أنّ هذه القضية كانت موضوع استطلاع رأي أجرته أخيراً صحيفة بيلد الألمانية، إذ أظهر أنّ حوالي 47% من المشاركين يؤيدون المقاطعة في حال ضمّ الولايات المتحدة غرينلاند، ومع ذلك، وحتى اليوم، تبدو احتمالات انسحاب أي منتخب وطني ضئيلة للغاية.