كأس العالم 2026 تشهد تحطيم رقم الأهداف العكسية التاريخي

- شهدت بطولة كأس العالم 2026 تحطيم الرقم القياسي للأهداف العكسية، حيث وصل العدد إلى 14 هدفاً، متجاوزاً الرقم السابق في مونديال 2018 الذي بلغ 12 هدفاً. - من أبرز الأهداف العكسية في دور الـ32 كان هدف ديني بورخيس من الرأس الأخضر وهدفين لمحمد هاني من مصر، مما ساهم في تحطيم الرقم القياسي. - البطولة الحالية تُعتبر استثنائية وغريبة في عدد الأهداف العكسية، مع استمرار المنافسات قبل الوصول إلى المباراة النهائية.

شهدت نسخة بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك تحطيم العديد من الأرقام القياسية، كان آخرها رقم ظل صامداً عدة سنوات، حتى تغير بعد انتهاء المباراة التي انتصر فيها منتخب الأرجنتين بصعوبة على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة الدولية أمس الجمعة.

وذكر موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي، اليوم السبت، أنّ نجم منتخب مصر محمد هاني سجل هدفاً في مرماه عن طريق الخطأ في المواجهة أمام أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة الدولية، فيما احتسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين لصالح لاعب الرأس الأخضر ديني بورخيس، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في شباك حارس مرماه، الأمر الذي يجعل الرقم القياسي لعدد الأهداف العكسية يتحطّم، بعدما وصل إلى 14 هدفاً.

وأورد الموقع أنّ جميع وسائل الإعلام ظنت أن ما حدث في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018 لن يتكرر، لأن الرقم القياسي في عدد الأهداف العكسية وصل حينها إلى 12 هدفاً، لكن ما يجري في كأس العالم 2026 يُعد أمراً غريباً للغاية، بعدما ارتفع العدد إلى 14 هدفاً، وما زال هناك العديد من المواجهات قبيل الوصول إلى المباراة النهائية.

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وكانت الأهداف العكسية في كأس العالم 2026، قد ظهرت في دور الـ32 من قبل كل من:

ديني بورخيس (الرأس الأخضر)

محمد هاني، (مصر) الذي أحرز هدفين بالخطأ في شباك حارس مرماه.

فيما أحرز الأهداف عن طريق الخطأ خلال دور المجموعات كل من: