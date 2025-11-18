- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح أولوية في مواعيد التأشيرات لحاملي تذاكر كأس العالم 2026، التي ستقام في 11 مدينة أميركية بالتعاون مع كندا والمكسيك، مع نظام جدولة خاص للمشجعين الأجانب. - أطلق رئيس الفيفا جياني إنفانتينو خدمة "FIFA PASS" لحجز مواعيد تأشيرة ذات أولوية للمشجعين الذين يشترون تذاكر عبر موقع FIFA. - أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن تذاكر البطولة لا تضمن تأشيرة دخول، مع استمرار التدقيق المعتاد، بينما يُعفى مواطنو الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء الأميركي من التأشيرات.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب (78 عاماً)، أمس الاثنين، أنّ سفارات الولايات المتحدة حول العالم، ستمنح أولوية في مواعيد الحصول على التأشيرات للمسافرين الذين يحملون تذاكر حضور كأس العالم 2026، التي ستقام العام المقبل في 11 مدينة أميركية، بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وأكد ترامب من البيت الأبيض، أنّ واشنطن ستُنشئ نظاماً لجدولة مواعيد مقابلات التأشيرة، يُعطي الأولوية للمشجعين الأجانب الذين يحضرون مباريات كأس العالم، والتي تنطلق رسمياً يوم 11 يونيو/ حزيران وتمتدة إلى غاية 19 يوليو/ تموز 2026، بمشاركة 48 منتخباً، حيث ستكون غالبية المباريات في الولايات المتحدة، وبعضها في المكسيك وكندا.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفناتينو، في بيان رسمي على حسابه في منصة إنستغرام: "يسرّني أن أعلن عن إطلاق خدمة "FIFA PASS" (نظام تحديد المواعيد ذات الأولوية) - وهي خدمة تتيح لكلّ مشجع يشتري تذكرة لكأس العالم 2026 عبر موقع FIFA.com/tickets ويريد السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، فرصة حجز موعد تأشيرة ذي أولوية".

بدوره، ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ حاملي تذاكر البطولة لن يُمنحوا تلقائياً تأشيرة سياحية، وحول ذلك، قال: "تذكرتك ليست تأشيرة؛ فهي لا تضمن دخولك الولايات المتحدة، سنُجري نفس التدقيق الذي يخضع له أي شخص آخر، الفرق الوحيد هنا هو أننا نرفع ترتيبهم في قائمة الانتظار".

وبطبيعة الحال لن يحتاج جميع المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة العام المقبل إلى تأشيرات، إذ يُمكن لمعظم مواطني الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء الأميركي السفر عادةً بدون تأشيرات لمدة تصل إلى 90 يوماً، ويُغطي هذا البرنامج معظم أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، إلى جانب اليابان وأستراليا ودول أخرى، مع الإشارة إلى أنّه في آخر بطولتي كأس عالم، في روسيا وقطر، كانت تذكرة حضور المباراة التي تصدر بعد التقدّم على بطاقة "هوية مشجع"، تخوّل صاحبها استخدامها كتأشيرة لدخول البلد المضيف، والتنقّل داخل المترو بدون دفع أي تكلفة.