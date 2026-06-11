- فرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على دخول ضيوف كأس العالم 2026، مما أثر على حضور بعض الشخصيات والجماهير بسبب التكلفة العالية للضمان المالي المطلوب للحصول على التأشيرة. - واجهت المنتخبات المشاركة تحديات أمنية صارمة، حيث تعرض لاعبو العراق والسنغال لتفتيش دقيق، واشتكى مدرب أوزباكستان من المعاملة غير المتكافئة مقارنة بالمنتخب الهولندي. - أثرت الإجراءات الأمنية على الجانب الرياضي، حيث حُرم الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة، وواجه بعض اللاعبين مشاكل في الحصول على التأشيرات، مما أثر على تواجدهم مع منتخباتهم.

يُسيطر الهاجس الأمني على أحداث كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وذلك من خلال القيود التي وضعتها الولايات المتحدة أساساً على ضيوف البطولة، والتي انطلقت فعلياً منذ حفل سحب قرعة المجموعات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من خلال حرمان عدد من أعضاء الاتحاد الإيراني من حضور الحفل الذي أقيم قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط منذ أشهر. وبعيداً عن ملف منتخب إيران، فإن العديد من المفاجآت رافقت بداية توافد المنتخبات على كأس العالم 2026، ما يُثبت أننا مقبلون على نسخة مختلفة عن بقية البطولات بجميع المقاييس.

وانطلقت الأزمات فعلياً منذ أن طالبت الولايات المتحدة الوافدين من بعض البلدان الذين سيقدمون طلبات للحصول على التأشيرة بتوفير ضمان مالي قدره 15 ألف دولار من أجل الحصول على التأشيرة، وهو إجراء حرم عدداً واسعاً من الجماهير من تقديم الطلبات بحكم ارتفاع المبلغ المالي في عدد كبير من الدول التي شملها القرار، قبل أن تُعدَّل هذه الخطوة لاحقاً. وكان واضحاً أن السلطات اتخذت هذا القرار من أجل ضمان أمنها وتفادي بقاء بعض الجماهير في أميركا بعد انتهاء البطولة.

ومع بداية توافد الوفود الرسمية على الولايات المتحدة ومختلف المدن، اصطدم ضيوف كأس العالم بقسوة الترتيبات الأمنية التي جعلت نجم منتخب العراق أيمن حسين يعيش موقفاً صعباً للغاية عندما أُخضع لتحقيق لمدة سبع ساعات قبل أن يلتحق بالوفد الرسمي، في حادثة غريبة من النادر أن تعرض لها لاعب يُشارك في بطولة عالمية بحجم كأس العالم. وتواصلت معاناة الوفد العراقي مع الترتيبات الأمنية إثر منع المصور الذي يرافق الوفد من دخول الولايات المتحدة ليُغادرها ويُحرم من تخليد مشاركة طال انتظارها بالنسبة إلى منتخب "أسود الرافدين".

وتواصلت معاناة المنتخبات بعد المشهد الغريب الذي كان ضحيته نجوم منتخب السنغال، عندما جرى تفتيشهم بطريقة دقيقة من قبل الشرطة في المطار، وطاولت عمليات التفتيش كل التجهيزات التي كانت مع اللاعبين بطريقة اعتبرها البعض مهينة، خاصة أن المنتخب السنغالي يملك عدداً كبيراً من النجوم، إضافة إلى أن الوفد الرسمي حصل على التأشيرات منذ مدة طويلة. ورغم أن الاتحاد السنغالي أصد بياناً أوضح من خلاله حقيقة ما حصل في المطار، ودافع من خلاله عن السلطات الأميركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليُنهي حالة الغضب لدى الجماهير في السنغال.

كما تذمر مدرب منتخب أوزباكستان الإيطالي فابيو كانافارو من المعاملة التي وجدوها قبل مواجهة هولندا ودياً، بعد تفتيشهم الدقيق عند الدخول إلى الملعب وجرت الاستعانة بالكلاب البوليسية، في وقت حظي فيه المنتخب الهولندي بمعاملة محترمة ولم يخضع الوفد إلى عمليات التدقيق. وتلجأ كل البلدان إلى تأمين المنتخبات خلال كأس العالم بشكل كبير، غير أن الترتيبات التي اتَّخذت في هذه النسخة تبدو غريبة نسبياً، من خلال الاستعانة برجال الشرطة مدججين بأخطر الأسلحة، وتوفير مروحيات لتأمين ملاعب التدريبات وتنقل المنتخبات، وهي ترتيبات تثير رعباً بلا شك، وكأن الأمر لا يهمّ حدثاً رياضياً.

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ويُعتبر حرمان الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة أكبر تأكيد على أن كأس العالم في نسختها الحالية تمنح الأولوية إلى الجانب الأمني على حساب الجانب الرياضي، بما أن الحكم الصومالي لن يُدير أية مباراة في هذه النسخة بعد مغادرة الأراضي الأميركية، وهو الذي بذل مجهوداً كبيراً حتى يكون ضمن نخبة الحكام في العالم ويحظى بفرصة المشاركة في الحدث الكبير. ورغم أنه حصل على تأشيرة الدخول واستظهر بجواز ديبلوماسي، فإن ذلك لم يكن كافياً من أجل تغيير موقف السلطات التي رفضت دخوله لأسباب أمنية لم تكشف عنها.

وإضافة إلى المفاجآت غير السارة التي كانت في استقبال بعض الوفود الرسمية عند وصولوهم إلى الولايات المتحدة أساساً، فإن بعض النجوم غابوا عن مرافقة الوفود الرسمية بسبب مشكل في الحصول التأشيرة ورفض منحهم الترخيص، مثل ما حصل مع المغربي زكرياء الواحدي الذي لم يكن حاضراً في بداية رحلة منتخب "أسود الأطلس"، قبل أن يلتحق بهم لاحقاً، حيث ظل سفر بعض اللاعبين في منتخبات أخرى معلقاً إلى حين الحصول على الموافقة الأمنية.